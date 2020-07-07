Türk Telekom'un arabada sinema keyfi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un haziran ayı boyunca büyük ilgi gören Prime ile Arabalı Sinema Gecesi etkinlikleri temmuz ayında yeni filmlerle devam ediyor.



Firmanın yaptığı açıklamaya göre, Türk Telekom’un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Prime, her yıl gerçekleştirdiği Prime Açık Hava Sineması’nı bu yıl sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak arabalı sinema konseptiyle buluşturdu.



Haziran ayında film keyfine yeniden kavuşan Prime kullanıcılarının yoğun talebi üzerine Türk Telekom, arabalı sinema gecelerini uzatma kararı aldı. 9-18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak yeni gösterimlerin adresi, yine boğaz kıyısındaki Ortaköy Açık İSPARK olacak. Temmuz ayı etkinlikleri 9 Temmuz'da Bir Şans Daha filmiyle başlayacak.



- Katılım ücretsiz



Etkinliğe katılmak isteyen Türk Telekom Prime kullanıcıları, 0507 178 56 81 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabiliyor. Etkinlik alanındaki POS cihazına girmeleri gereken şifreyi ise PRIME ACIKHAVA yazıp 6262’ye göndererek veya Prime mobil uygulaması üzerinden alabiliyor. Saat 21.00’deki film gösterimlerine katılmak isteyen ama rezervasyonsuz gelen Prime’lılar ise boş yer olması halinde alacakları şifre ile Arabalı Sinema Gecesi’ne katılabiliyor.