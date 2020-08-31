Türk Telekom’dan siber güvenliğe katkı

Türk Telekom'un hem ülkelere hem de sektörlere yönelik siber saldırıların arttığı dönemde, ‘Dijital Geleceğin Anahtarı Sende!' mottosu ile başlattığı online Siber Güvenlik Kampı tamamlandı. Online kampta, mülâkatları geçen 24 gence eğitimler verilerek, siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağına katkı sağlandı.

Stratejik katkı

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Siber güvenliğe en çok yatırım yapan ve en geniş hizmet ağına sahip telekom operatörü olmanın gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık bini aşkın kurumsal müşterimize siber güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahibiz. Cumhurbaşkanlığı'nın da toplumda dijital farkındalık çağrısına katkı sağlamak amacıyla başlattığımız online Siber Güvenlik Kampı'nın, Türkiye'nin siber güvenlik stratejisine değerli katkılar yapacağına olan inancımız tam” dedi.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural ise Türk Telekom'un genç istihdamına verdiği önemin altını çizerken, “Teknolojik dönüşümün en önemli ayaklarından biri siber güvenlik alanı. Araştırma sonuçları gösteriyor ki bu alanda gelecek vaat eden, kabiliyetli, istekli, değerli insanları sektöre kazandırmamız hem ülkemiz hem de ekonomimiz için önem teşkil ediyor” diye konuştu.

Güvenlik eğitimi verildi

Kamp için başvuran 2 bin 500 üniversite öğrencisi ve yeni mezun arasından yapılan ön değerlendirmeleri geçen 489 aday online sınava dâhil edildi. Sınavda başarılı olan 62 kişi ile yapılan birebir mülâkatlar sonrasında, 24 genç kampa katılmaya hak kazandı. Kamp programında; sistem, ağ ve yazılım, uygulama, telekomünikasyon ve nesnelerin internetinin güvenliği kategorilerinde 25 farklı konu başlığında siber güvenlik eğitimleri verildi. Öğrenciler, siber güvenlik alanında etkili kamu, akademi ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi. 28 Ağustos'ta programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı eğitim sertifikası aldılar.