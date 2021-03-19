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Teknoloji Türk Telekom’dan ‘hayırlı bir iş’ daha
Teknoloji

Türk Telekom’dan ‘hayırlı bir iş’ daha

İnsan odaklı yaklaşımıyla Türk Telekom, “81 ilde, milyonlarca evde” değerli hissettirmek için internet yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 20:28:00 -
Türk Telekom’dan ‘hayırlı bir iş’ daha

Evde internet müşteri sayısıyla Türkiye internet pazarındaki liderliğini sürdüren Türk Telekom, eğitimden eğlenceye, işten sosyal yaşama kadar pek çok süreçte evde olunan bu dönemde, milyonlarca müşterisinin her anında yanlarında olduğunu anlattığı yeni bir reklam filmi hazırladı. Türk Telekom’un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun rol aldığı yeni reklam filmi, bir önceki reklamın devamında yaşananları konu ediniyor. Önceki filmde, arabası bozulduğunda ona yardımcı olan gence bu kez İmirzalıoğlu ‘hayırlı bir iş için’ yardım ediyor. İmirzalıoğlu, bu mutluluğa, çiftin aileleri ve yakınları ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından internet aracılığıyla ekran üzerinden tanıklık ediyor.

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