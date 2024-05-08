Türk Telekom'dan Anneler Günü’ne özel fırsatlar!

Var olduğu her alanda herkese kendini değerli hissettirmeyi misyon edinen Türk Telekom, Anneler Günü’ne özel cihaz teklifleri sunuyor. Kampanya dahilinde Türk Telekom, evde internet ve mobil müşterilerine sunduğu özel tekliflerle sevdiklerine hediye alma imkânı veriyor.

Anneler Günü’ne özel peşin fiyatına avantajlı teklifler

Kampanya kapsamında iPhone 12 128 GB 34.999 TL yerine 29.849 TL’ye; iPhone 12 64 GB 33.999 TL yerine 28.849TL’ye; Samsung Galaxy S23 FE 24.999 TL yerine 21.999 TL’ye; Tecno Spark 20 Pro 11.999 TL yerine 10.599 TL’ye satışa sunuluyor.

Anneler Günü’ne özel 12 ay taksitli avantajlı teklifler

Anneler Günü Kampanyası ile Omix X3 4/64GB akıllı telefonlar 12 ay taksitle ayda 569 TL’ye toplamda 6.828 TL’ye satışa sunulurken, Xiaomi Redmi 13C 8/256GB yine 12 ay taksitle ayda 1.275 TL’ye toplamda 15.300 TL’ye satılıyor. Kampanya dahilinde ek olarak Tecno Buds 3 kulaklık 12 ay taksitle ayda 140 TL’ye toplamda 1.680 TL’ye, Tecno Buds 3 ikili kulaklık ise 12 ay taksitle ayda 70 TL’ye toplamda 840 TL’ye satışa sunuluyor. Türk Telekom müşterileri kampanya dahilinde yer alan Riversong Airfly L5 ENC’yi 12 ay taksitle ayda 98 TL ödeyerek toplamda 1.176 TL’ye; Riversong Airfly L5 ENC 2. %50’yi ise yine 12 ay taksitle ayda 49 TL ödeyerek toplamda 588 TL’ye satın alabiliyor. 12 ay taksitli olarak satılan cihazların ödemeleri faturaya ek olarak yansıtılıyor.

Türk Telekom Anneler Günü Kampanyasından 12 ay boyunca Türk Telekom’da kalma sözü veren müşteriler faydalanabiliyor.

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