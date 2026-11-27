Gaziantep'te 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 57 yaşındaki Ergün Gündüz'ün öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması, Gaziantep 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanık Hakan A. ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, mahkemenin talep ettiği banka hesap hareketleri dosyaya girdi.

275 BİN LİRALIK PARA TRANSFERİ

Mahkemeye ulaşan banka kayıtlarında, Gündüz'ün iki ayrı hesabından sanık Hakan A.'nın hesabına 200 bin ve 75 bin TL olmak üzere toplam 275 bin TL gönderildiği belirlendi.

Banka kayıtlarında ayrıca ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerinin alındığı, esnek hesap limitinin artırılması için başvuru yapıldığı ortaya çıktı.

75 bin TL'lik para transferinin ardından Gündüz'ün banka hesabının 71 bin 641 TL eksi bakiyeye düştüğü kaydedildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞININ HESAPLARINI YAĞMALADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Gündüz ailesinin avukatı Tuncay Birelli, sanığın cinayeti arkadaşının banka hesaplarındaki paraları ele geçirmek amacıyla işlediğini ileri sürdü.

Banka kayıtlarının dosyaya girmesiyle birlikte davanın seyrinin değiştiğini belirten Birelli, sanık hakkında nitelikli öldürme suçunun yanı sıra yağma suçundan da iddianame düzenlendiğini ve dosyaların birleştirildiğini açıkladı.

HEM CANLARINI KAYBETTİLER HEM İCRALIK OLDULAR

Cinayet nedeniyle büyük acı yaşayan Gündüz ailesinin ekonomik mağduriyetle de karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Avukat Birelli, sanığın gerçekleştirdiğini öne sürdüğü bankacılık işlemleri nedeniyle oluşan borçların, mirasçı sıfatıyla Gündüz'ün eşi ve çocuklarından tahsil edilmek istendiğini, bankaların aile hakkında icra takibi başlattığını aktardı.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Arkadaşına daha önce 350 bin TL borç verdiğini belirten tutuklu sanık Hakan A., hesabına gönderilen 275 bin TL'nin bu borcun karşılığı olduğunu söyledi.

Arkadaşının ölümünün ardından cep telefonunu yanına aldığını kabul eden sanık, telefon üzerinden herhangi bir bankacılık işlemi gerçekleştirmediğini öne sürdü.

MAHKEMEDE ÇELİŞKİLİ İFADELER

Sanığın para gönderdiği uzaktan akrabası da mahkemede tanık olarak dinlendi.

Sanığın ve tanığın paranın gönderilme gerekçesine ilişkin farklı beyanları üzerine söz alan Gündüz ailesinin avukatı, banka dekontundaki “aldığım borcun iadesi” açıklamasına dikkat çekti.

İfadeler arasındaki çelişkinin sorulduğu tanık, “Bilmiyorum” cevabını verdi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanmasına ve sanık Hakan A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.