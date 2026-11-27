Savunma sanayiinde gerçekleştirdiği atılımlarla uluslararası pazardaki varlığını güçlendiren Türkiye ile Polonya arasında yeni işbirliklerinin geliştirilmesi gündeme geldi.

Ankara'da temaslarda bulunan Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki savunma işbirliğine büyük önem verdiklerini belirtti.

TÜRK VE POLONYALI MÜHENDİSLER BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Türkiye ve Polonya askerlerinin NATO çatısı altında birbirlerinin güvenliğine katkı sağladığını hatırlatan Sobkowiak-Czarnecka, işbirliğinin yeni döneminde iki ülkenin mühendislerinin birlikte rol üstlenmesini istediklerini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA MODELİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin askeri modernizasyon çalışmalarını ekonomik kalkınma hedefleriyle birlikte yürüttüğünü vurgulayan Polonyalı Bakan Yardımcısı, bu stratejinin yerli sanayinin gelişmesine, bilimsel çalışmalara, istihdama ve ihracata katkı sağladığını ifade etti.

Sobkowiak-Czarnecka, Polonya'nın savunma alanındaki çalışmalarında Türkiye'nin tecrübelerinden ve geliştirdiği çözümlerden yararlanacağını açıkladı.

270 MİLYON DOLARLIK BAYRAKTAR TB2 ANLAŞMASI

Türkiye ile Polonya arasındaki savunma sanayii ilişkilerinde en önemli adımlardan biri Mayıs 2021'de atılmıştı.

Polonya, Baykar ile 24 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın tedarik edilmesi için 270 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı.

Söz konusu anlaşma, SİHA'ların yanı sıra mühimmat, radar sistemleri, mobil yer kontrol istasyonları, simülatörler, eğitim ve lojistik desteğini de kapsıyordu.

Ankara'dan verilen son mesajlar, iki ülke arasındaki savunma sanayii işbirliğinin ortak mühendislik çalışmalarıyla daha da geliştirilmesinin hedeflendiğini ortaya koydu.