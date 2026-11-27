Avrasya Bölgesi’nin en büyük sağlık teknolojileri buluşması olan HIMSS Eurasia Health Tech, Antalya’da başladı. Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından desteklenen üç gün boyunca sürecek toplantıda, Avrasya ülkelerinden katılımcılar yapay zekâdan, dijital hastanelere ve sağlık verilerine kadar Türkiye’nin sağlıkta ürettiği yerli teknolojileri takip edecek.

HIMSS Eurasia Health Tech’in açılışında konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlıkta dijital dönüşüm ve yerli teknoloji üretiminde ulaştığı çarpıcı noktayı gözler önüne serdi. Yakın geçmişte hastaların ellerinde röntgen ve MR kâğıtlarıyla kapı kapı dolaştığı günlerin geride kaldığını belirten Bakan Memişoğlu, artık bilgiyi hastanın değil dijital altyapının taşıdığını ve hekimlerin ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi geçmişe tek tıkla ulaştığını vurguladı.

HAYAT KURTARAN VERİLER

E-Nabız sistemi ile vatandaşın sağlık bilgilerinin dijitalleştiğine dikkati çeken Bakan Memişoğlu, bu verilerin sadece arşivlenmediğini, hayat kurtaran teşhislere dönüştürüldüğünü söyledi. Memişoğlu, Ulusal Meme Kanseri Tarama Sistemi’ne entegre edilen yerli yapay zekâ sistemi METRA ile bugüne kadar 1 milyon 320 binden fazla mamografi görüntüsünün analiz edilerek şüpheli alanların hekimlerin dikkatine sunulduğunu kaydetti.

YABANCI ÜLKELERİ BİLE HAYRAN BIRAKAN SİSTEM

Dijitalleşmenin vatandaşın günlük hayatındaki engelleri tek tek kaldırdığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, 80 yaş üzeri ve tam bağımlı 995 bin vatandaşın raporlarının hastaneye gitmelerine gerek kalmadan yenilendiğini aktardı. Dijital kanallardan organ bağışı beyanı verenlerin sayısının 188 bini geçtiğini kaydeden Memişoğlu, Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) ile son bir yılda 120 binden fazla işitme engelliye ulaşıldığını belirtti. Memişoğlu “Ritmik” adlı yapay zekâ asistanıyla da hastaların kendi tahlil ve sağlık verilerini çok daha kolay anlayabildiğini söyledi. Türkiye’nin ulaştığı dijital hastane standartlarının yabancı sağlık bakanlarını da hayran bıraktığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, hizmet sunmanın ötesinde yazılım geliştiren ve tıbbi cihaz üreten bir ülke konumuna geçildiğini dile getirdi. Yapay zekâlı yerli ultrason, endoskopik kapsül görüntüleme sistemleri ve tanı kitleri üzerindeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Memişoğlu, araştırmacı ve girişimcileri uretensaglik.gov.tr üzerinden “fikirden ürüne” sürecine katılmaya çağırdı.