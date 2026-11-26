Saldırı neticesinde İran'a ait Airbus A340 ile Airbus A321 model iki yolcu uçağının tamamen imha edildiği bildirildi.

MEHRABAD HAVALİMANI HEDEF ALINDI

İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Mehrabad Havalimanı, ABD ve İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısının doğrudan hedefi oldu. Saldırıya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, havalimanı sahasında meydana gelen ağır tahribatı ve yıkımı bir kez daha gözler önüne sererken, bölgede bulunan İran'a ait Airbus A340 ve Airbus A321 tipi iki uçağın kullanılmaz hale gelerek imha edildiği kaydedildi.

İKİ FARKLI TİPTE UÇAK İMHA EDİLDİ

Saldırıda hedef alınarak yok edilen hava araçlarından Airbus A340, dört motorlu ve geniş gövdeli bir uçak modeli olarak tanınıyor. Uzun menzilli uçuşlar için üretilen A340'ın yanı sıra çift motorlu ve dar gövdeli Airbus A321 tipi uçağın da düzenlenen saldırıda vurularak imha edildiği aktarıldı.