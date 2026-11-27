Suudi Arabistan’a İHA saldırısı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen’deki Husiler tarafından ülkenin güneyine gönderildiğini belirttiği bir insansız hava aracının hava savunma sistemleriyle imha edildiğini duyurdu.
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İHA’nın Güney bölgesini hedef aldığını söyledi. Aracın düşürüldüğü yere veya olası hasara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
CAZAN’DAKİ SALDIRININ ARDINDAN GELDİ
Koalisyon daha önce Cazan Petrol Rafinerisi’nin Husilerin saldırısına uğradığını açıklamıştı. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, bu saldırıda bir işçinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin yaralandığını ve tesisteki bazı faaliyetlerin durdurulduğunu bildirmişti.