Yeni Parti Milletvekili Namık Tan’ın oğlu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Aras Tan’ın evinde esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği öne sürüldü. Uyuşturucu ticareti, kullanımı ve fuhşa aracılık suçlarını kapsayan soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında Namık Tan’ın oğlunun da bulunduğu öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında siyaset dünyasını da ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
Önceki gün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler arasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da yer aldığı bildirildi.
SORUŞTURMA ÜÇ AYRI SUÇ BAŞLIĞINI KAPSIYOR
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmanın uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma ile fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarını kapsadığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde aramalar gerçekleştirildi.
EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Aras Tan'ın ikametinde gerçekleştirilen aramalarda esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği öne sürüldü.
Tan'ın soruşturma kapsamındaki hukuki durumunun ve kendisine yöneltilen suçlamaların adli işlemlerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
NAMIK TAN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Oğlunun uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı bildirilen Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma devam ediyor.