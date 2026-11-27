Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin dokuz aylık bilançolarında dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Ekonomim yazarı Zeynep Aktaş, geçen yıl zarar eden 11 şirketin bu yılın aynı döneminde 1 milyar TL'nin üzerinde kâr elde ettiğini belirterek şirketlerin mali performanslarını değerlendirdi.

SABANCI HOLDİNG ZİRVEYE YERLEŞTİ

Geçen yılın dokuz aylık döneminde 1,02 milyar TL zarar açıklayan Sabancı Holding, bu yıl 19,57 milyar TL net kâra ulaşarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Aktaş, holdingin portföyünden çıkardığı iştiraklerin de bilançosundaki güçlü dönüşe katkı sağladığını aktardı.

ALARKO'NUN SATIŞLARI YÜZDE 332 ARTTI

Alarko Holding'in satış gelirlerinde yüzde 332'lik artış yaşandığına dikkat çeken Aktaş, Selçuk Ecza'nın cirosunun ise 175 milyar TL'yi aştığını kaydetti.

Ulusoy Elektrik'in gelirlerindeki artışla zarardan kâra geçtiğini belirten Aktaş, Kardemir'in de milyarlık kâr açıklayan şirketler arasında bulunduğunu ifade etti.

PETKİM 6 MİLYARLIK ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

Sanayi şirketleri arasında dikkat çeken dönüşlerden biri de Petkim'de yaşandı.

Geçen yılın aynı döneminde 6,19 milyar TL zarar açıklayan şirket, bu yıl 3,83 milyar TL kâr elde etti.

Türkiye petrokimya pazarındaki yaklaşık yüzde 12'lik payını koruyan Petkim'in gelecek yıl Master Plan kapsamında 70 milyon dolarlık harcama öngördüğü belirtildi.

SATIŞLARI DÜŞTÜ, KÂRI MİLYARLARI BULDU

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının bilançolarına da dikkat çeken Zeynep Aktaş, Asce GMYO'nun satış gelirlerindeki yüzde 22'lik daralmaya rağmen 5,18 milyar TL kâr açıkladığını aktardı.

Geçen yıl 1,92 milyar TL zarar eden şirketin kâra geçmesinde, parasal pozisyon kayıplarındaki azalmanın yanı sıra 5,17 milyar TL'lik ertelenmiş vergi etkisinin de önemli rol oynadığı belirtildi.

ZEYNEP AKTAŞ'TAN YATIRIMCILARA ÖNEMLİ UYARI

Şirketlerin zararlarını kapatarak milyarlarca liralık kâr açıklamalarının tek başına yeterli bir gösterge olmadığına dikkat çeken Aktaş, yatırımcıların kârın hangi kaynaklardan oluştuğunu incelemeleri gerektiğini vurguladı.

Şirketlerin açıkladığı kârların esas faaliyetlerinden mi yoksa muhasebesel işlemlerden mi kaynaklandığının doğru analiz edilmesi gerektiğini belirtti.