İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırı mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Plakasız motosikletle gelen siyah giyimli iki şüphelinin gerçekleştirdiği saldırıda iki çocuk yaralandı.

SALDIRIYLA İLGİSİ OLMAYAN ÇOCUK DA YARALANDI

Saldırıda 16 yaşındaki E.G. sol omzundan ve her iki bacağından yaralanırken, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı öğrenilen 12 yaşındaki F.K. ise boynundan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuklar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil toplama çalışması gerçekleştirdi.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Silahlı saldırının ardından kayıplara karışan iki şüphelinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.