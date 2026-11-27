ABD, Güney Kore’deki hava süvari filosunun kapatıldığını açıkladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Kore Kuvvetleri, Güney Kore’deki Camp Humphreys üssünde konuşlu 5’inci Hava Süvari Filosu’nun faaliyetlerine son verildiğini doğruladı. Komutanlık, kararın Güney Kore’nin savunulmasına yönelik taahhütlerini değiştirmediğini bildirdi.
Pyeongtaek kentindeki üste görev yapan filo, 17’nci Süvari Alayına bağlıydı. ABD Kore Kuvvetlerinden bir yetkili, askeri düzenlemenin hazırlık düzeyini ve kabiliyetleri güçlendirmeyi amaçlayan modernizasyon çalışmaları kapsamında yapıldığını belirtti.
ORTAK SAVUNMA VURGUSU
Güney Kore Savunma Bakanlığı da ABD ile yakın istişareyi sürdüreceklerini ve iki ülkenin ortak savunma duruşunun devam edeceğini açıkladı.
2022’de faaliyete geçen filonun geleceği daha önce belirsizliğini koruyordu. ABD Kongre Araştırma Servisi, filonun operasyonlarının 15 Aralık 2025 itibarıyla sona erdiğini bildirmiş; Pentagon ise o dönemde birliğe ilişkin karar alınmadığını belirtmişti.