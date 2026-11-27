"BU ÖĞRENCİLERDE GELECEĞİMİZİ GÖRÜYORUM" Öğrencilerin harçlıklarıyla topladıkları parayla veresiye defterindeki borçları ödediklerini ifade eden öğretmen Mehmet Arslan, "Beşinci sınıfların sosyal bilgiler müfredatında yer alan, tarihimizden gelen bir geleneği yaşatmak amacıyla öğrencilerimizle böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Geçmişte ‘Zimem Defteri’ olarak bilinen, günümüzde ise veresiye defteri olarak kullanılan uygulamayı öğrencilerimize anlattık. Öğrencilerimiz bir ay boyunca kendi harçlıklarından para biriktirdi. Ardından mahallemizin bakkalına giderek borcu bulunan kişilerin borçlarını kapatmak istediğimizi söyledik. Bakkalımız da zimem defterinin ne olduğunu bilmiyordu. Öğrencilerimiz ona da bu geleneği anlattı ve defterdeki borçları ödedi. Öğrencilerimiz kimin borcunu ödediklerini bilmiyor. Borçları ödenen kişiler de bunu henüz bilmiyor. Onlar borçlarını ödemek için bakkala geldiklerinde, borçlarının Bedi Sabuncu Ortaokulu öğrencileri tarafından kapatıldığını öğrenecekler. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Öğrencilerimizin karşılık beklemeden, kimin için iyilik yaptıklarını bilmeden bu davranışı sergilemelerinin hem kendilerini hem de toplumu olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum. Bu çalışmayı birilerine göstermek için değil, içlerinden geldiği için yaptılar. Beşinci sınıf öğrencilerimizin tamamını değerlendirdiğimizde yaklaşık 20 bin TL toplandı. Ben bu öğrencilerde geleceğimizi görüyorum. Bu değerleri öğrenirlerse toplumumuz hiçbir zaman yıkılmaz; birlik ve beraberlik içinde daha güçlü olur. Biz Hataylılar olarak depremi, yokluğu ve acıyı çok yakından yaşadık. O dönemde yardımların bize nasıl ulaştığını gördük. Şimdi öğrencilerimiz de yardımlaşmayı yaşayarak öğreniyor. Depremzede ailelerin çocukları olmalarına rağmen küçücük harçlıklarını biriktirdiler. Bir lira veren öğrencimiz de oldu, 200 lira veren de. Burada önemli olan miktar değil, iyilik yapma isteğidir." ifadelerini kullandı.