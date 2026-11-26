Amedspor, Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne!"