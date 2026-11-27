Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de SPK'nin işlevini etkin şekilde yerine getirebilmesi için bir "SPK teknoloji dönüşüm projesi"nin hazırlandığına işaret ederek, "Bu çerçevede manipülasyona karşı yapay zeka destekli erken uyarı sistemi kurulacak." dedi. Şimşek, vatandaşların Türk lirasında tasarruf etmesini cazip hale getirmek için stopajı düşürmeleri gerekiyorsa düşüreceklerini belirterek, bu konuda Merkez Bankasıyla aynı yerde olduklarını söyledi. Diğer taraftan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86’sı yerine yüzde 90’ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verdi. Banka ayrıca açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesine karar verdi. Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve TCMB Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.