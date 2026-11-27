Yükseliyorlar: Piyasalarda pozitif hava
Küresel piyasalar, teknoloji hisselerinde son dönemde etkili olan satış baskısının zayıflamasıyla yükseliş eğilimine girdi. Yatırımcıların yeniden yapay zekâ odaklı hisselere yönelmesi, satışların öne çıktığı kasım ayında piyasalarda toparlanma işareti olarak görülüyor. Yapay zekâ alanındaki sermaye harcamalarının sürmesi de olumlu beklentileri güçlendiriyor. Öte yandan, yapay zekâ yatırımlarının kârlılığa ne ölçüde katkı sağlayacağına ilişkin soru işaretleri ve Fed’in aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki beklentiler, piyasalardaki belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.