Polisten kaçmanın bedeli ağır oldu! 200 bin liralık cezayı yiyince bakın ne dedi?
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 39 yaşındaki sürücü, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yoklama kaçağı olduğu belirlenen ve 200 bin TL para cezası kesilen sürücünün "Bedavaya kaçtık" sözleri dikkat çekti.
Kayseri'de polis ekiplerinin denetiminden kaçmaya çalışan sürücüye pahalıya patlayan bir ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde 38 AOL 790 plakalı otomobilin sürücüsü İ.V.'ye (39) "dur" ihtarında bulundu.
Polisin uyarısına rağmen kaçmaya başlayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
BİNA GİRİŞİNDE YAKAYI ELE VERDİ
Ekiplerden kaçmayı başaramayan İ.V., Yeniköy Mahallesi Susam Sokak'ta bir binanın girişinde yakalandı. Yapılan sorgulamada sürücünün askerlik yoklama kaçağı olduğu belirlendi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 200 bin TL idari para cezası uygulandı.
"BEDAVAYA KAÇTIK"
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem yapılmak üzere karakola götürülen sürücü, askerlikle ilgili bir dosyasının bulunduğunu ve dosyanın istinafta olduğunu belirterek, "Biz de saçma sapan bedavaya kaçtık" dedi.
HEM EHLİYETİNDEN HEM OTOMOBİLİNDEN OLDU
İ.V.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de aynı süreyle trafikten men edildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
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