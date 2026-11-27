Ülke puanında şaha kalktık: En iyi ikinci ülkeyiz
Türk takımları Avrupa'da bu hafta gövde gösterisi yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk takımları Avrupa'da bu hafta gövde gösterisi yaptı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçların tamamını kazanarak 4'te 4 yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.
Devler Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe de deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, maç önünde ve karşılaşma oynanırken yaşanan gergin olaylar ile ön plana çıkan maçta İsrail takımı Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'da 2-1'lik skorla devirdi.
Trabzonspor da Konferans Ligi'nde Bulgaristan takımı CSKA Sofya'yı geriye düşüğü mücadelede 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçlarla ülke puanında haftanın en çok puan toplayan 2. ülkesi Türkiye oldu. (Hanemize +1,600 puan yazdırdık) Bu hafta ülke puanında Türkiye'den sadece İtalya daha fazla puan topladı. (+1,714)
Ayrıca Türkiye, ülke puanında bu hafta özelinde İngiltere (+1,444) ve İspanya (+1,250) gibi zirvedeki ülkeleri de geride bıraktı.
İşte UEFA ülke puanında güncel sıralama...
1- İngiltere | 109.019 puan
1- İngiltere | 109.019 puan
3- İspanya | 87.743
4- Almanya | 86.259 puan
5- Fransa | 73.439 puan
6- Portekiz | 70.150 puan
7- Belçika | 65.250 puan
8- Hollanda | 57.395
9- TÜRKİYE | 54.675 PUAN
10- Yunanistan | 47.612 puan
11- Çekya | 47.125 puan
12- Polonya | 46.125 puan
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