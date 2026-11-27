Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de BBC'ye yaptığı değerlendirmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "arkadaşım" olarak nitelemesini "garip" bulduğunu ifade ederek, "O bir saldırgan ve katil. Arkadaş olamaz, kesinlikle olamaz." dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da yapılan barış görüşmelerinde belirgin bir ilerleme kaydedilmediğini aktaran Zelenski, müzakerelerin aralık ayında devam edeceğini söyledi.