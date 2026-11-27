Ermenistan’da anayasa değişiyor. Paşinyan hükûmeti süreci resmen başlattı. Yeni yasa ile Ermenistan armasındaki Nuh’un Gemisi, Ağrı Dağı gibi sembollerin değişmesi gündemde.

Karabağ, Azerbaycan toprağı olarak tescil ediliyor. Yeni sınırlar kabul edilirken Karadeniz’den Ağrı ve Van’a uzanan toprakların Ermenistan’a ait olduğu iddiaları ise terk ediliyor. Azerbaycanlı politolog Azar Gurbanlı’ya göre, Ermenilerin tek çıkış yolu Türkiye ve Azerbaycan ile kuracakları pozitif ilişkiler ağı...

Paşinyan’ın İran, Fransa, Rusya üçgeninde kurulan tuzağı gördüğünü hatırlatan Gurbanlı “Ermeniler 100 yıllık bu kapanı kırıyor. Doğru ifadeyle gerçek manada bağımsızlık sınavı veriyorlar” diyerek şunları söylüyor: Batı’nın kışkırtmasıyla ortaya atılan soykırım yalanından, Azerbaycan ve Türkiye’den toprak talebinden vazgeçiyorlar. Karabağ Türk toprağı olarak tanınıyor, bayrak ve marşlarındaki Türk düşmanı unsurları kaldırılıyor.

YILLARCA KOÇBAŞI OLDULAR

Ermenistan’ın üç İslam ülkesi arasında varlığını sürdüren Ortodoks Hristiyan niteliğine vurgu yapan Dr. Gurbanlı, şöyle devam etti: Ermeniler yıllarca Ruslar ve Fransızlar tarafından Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı koçbaşı olarak kullanıldı. Hatta bir dönem Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini bozmada fitne aracı hâline getirilmişlerdi.

Şu an bütün akıl ve gerçek dışı iddialarından geri adım atıyorlar ancak bu sefer de Rusya, Fransa güdümlü Batı Ermenistan safsatası üretildi.

ZENGEZUR’U BEKLİYORLAR

Karadeniz’den Van’a, Ağrı’ya uzanan bir iddia ile farklı bir komplo üretiliyor. İşin merkezinde Batı ve Rus istihbarat servisleri var. Karabağ sonrası Batı Ermenistan fitnesi ile düşmanlık körüklüyorlar. Ancak Ermenilerin kahir ekseriyeti gerçeği gördü. Erivan’ın ilk icraatı Zengezur’un açılması olacak. Çünkü burası Ermenilerin nefes koridoru. Diğer anlamı ile İran, Fransa, Rusya esaretinin sonu.

YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Ermenistan uzmanı Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev ise, Ermenistan’ın 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi’ne atıfta bulunulmamasını bir devrin kapandığının tescili olarak tanımladı. Mehdiyev “Paşinyan’ın yeni anayasa taslağını ‘dördüncü cumhuriyet’ olarak nitelendirmesi de çok önemli” dedi.

ERMENİ MUHALEFETİ BÖLÜNDÜ

Mehdiyev “Şu an Paşinyan’ın 64 sandalyesi var. Referandum kararı için 70 oya ihtiyacı var. Yeni anayasa gündemi Ermeni muhalefetini de ikiye böldü. Paşinyan başaramaz ise istifa edeceğini söyledi. Böyle bir durumda Ermenistan kaosu yaşar. Zaten 2,5 milyona gerileyen nüfus bir defa daha erir. Memur maaşları komik seviyelerde olan ülkede siyasi belirsizlik ekonomik felaketi doğurur. Geçmişte körüklenen Türk düşmanlığısebebiyle 5 milyonu aşkın Ermeni ülkeyi terk etti. Hâlihazırda dünyanın en pahalı ülkelerinden biri durumundaki Ermenistan bu riski kaldıramaz” dedi.