Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da yaşanan olayların ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’yı aradı ve süreci yakından takip ettiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşma, tribündeki olaylar nedeniyle durduktan sonra kaldığı yerden devam etti.

Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında tribünlerde çıkan olaylardan dolayı Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitti.

Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.





MAÇ DEVAM ETTİ

Olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü. 5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etti.

ERDOĞAN, ADALI İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşanan bu olayların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’yı telefonla aradı.

Erdoğan, Adalı ile bir görüşme gerçekleştirdi ve süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca camia ve taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

“Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

“Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve kulüp yetkililerimiz, taraftarlarımızın stadyuma intikale başladığı andan itibaren süreci yakından takip etmektedir.”

“Taraftarlarımızın stadyuma girişinde güvenlik güçleri tarafından zorluk çıkarıldığının anlaşılması üzerine ivedilikle UEFA delegesi ile temasa geçilerek stadyumun tahliye kapılarının açılması sağlanarak taraftarlarımızın stadyuma hızlı ve güvenli bir şekilde girişi sağlanmıştır.”

“Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz.”

“Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunar;”

“Gürcistan’da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz.”