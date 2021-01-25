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Teknoloji Türk Telekom “LIGHT” ile kalp hastalıkları azalıyor
Teknoloji

Türk Telekom “LIGHT” ile kalp hastalıkları azalıyor

Türk Telekom, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile “LIGHT” mobil uygulamasını hayata geçirdi. “LIGHT” uygulamasıyla kalp ve damar hastalığı riski taşıyan kişilerin durumlarında ciddi düzeyde olumlu gelişmeler gözlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 10:10:00 -
Türk Telekom “LIGHT” ile kalp hastalıkları azalıyor

İnsan odaklı yaklaşımıyla sağlıkta da dijitalleşmeye yönelik teknolojiler geliştiren Türk Telekom, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile “LIGHT” mobil uygulamasını hayata geçirdi.

1 yıl takip edildi

Projeye, hastanenin uzman kardiyologları tarafından belirlenen kalp ve damar hastalıkları yönünden yüksek riskte 540 hasta katıldı. “LIGHT” uygulaması üzerinden 1 yıl boyunca yakından takip edilen hasta grubunda, takip edilmeyen gruba kıyasla hastalık risklerinde anlamlı bir düşüş gözlemlendi. Hastaların, uygulama sayesinde, tansiyon regülasyonlarını sağlamada, kötü kolesterollerini düşürmede, iyi kolesterollerini yükseltmede, kilo vermelerinde ve diyet önerilerine uymalarında ciddi fayda elde ettikleri ortaya çıktı. Toplum sağlığı konusunda çığır açacak bir çalışma olarak gösterilen “LIGHT” mobil uygulaması ile ulaşılan sonuçlar, dünyaca ünlü sağlık dergilerden biri olan Atherosclerosis’de yayımlandı.

“Hastalık riskleri azaltabilmenin mümkün olduğunu gösterdi”

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “Sağlıkta esas olan ‘önleyici’ uygulamalardır. Biz de Türk Telekom olarak insana değer veren ve onları değerli hissettiren işlere odaklanıyoruz. Sağlık konusundaki dijitalleşme yatırımlarımız için de bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. LIGHT uygulamamız, akıllı cihazları kullanarak hastalık risklerini azaltabilmenin mümkün olduğunu gösterdi. Bu sonuçların, gelecekte mobil sağlık konusunda Türkiye’de yapılacak çalışmalara da ışık tutacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Önleyici hekimlik”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Dr. Ahmet İlker Tekkeşin de Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik eden Türk Telekom ile “önleyici hekimlik” kapsamında çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirtti. Bir yılın sonunda, bu bilimsel çalışma ile hastaların düzenli olarak kullandıkları uygulama ile kardiyak risklerinde önemli bir düşüş saptadıklarını bildiren Tekkeşin, “Sağlık alanında çığır açacak bu gelişmenin, bundan sonraki inovatif çalışmalarımız için güçlü bir başlangıç olduğunu gururla belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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