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Spor

Türk teknik adam İtalya'yı sallıyor! Bu gelişme hayranlarını sevince boğacak...

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan ve Gomis'in hücum antrenörü olarak tanınan Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'da şampiyonluğa koşuyor. Roma U18 takımını çalıştıran Tanrıvermiş, liderlik koltuğunu kimseye kaptırmıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 15:08:00 -
Türk teknik adam İtalya'yı sallıyor! Bu gelişme hayranlarını sevince boğacak...

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan ve Gomis'in hücum antrenörü olarak tanınan Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'da şampiyonluğa koşuyor. Roma U18 takımını çalıştıran Tanrıvermiş, liderlik koltuğunu kimseye kaptırmıyor.

Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'ya damga vuruyor. Tuğberk Tanrıvermiş’in çalıştırdığı Roma U18 takımı 15 maçta topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Tuğberk Tanrıvermiş'in takımı, İtalya'da 30 puanla liderlik koltuğunda otururken, Lecce 26 puanla ikinci sırada, üçüncü sırada ise 25 puanlı Fiorentina bulunuyor.

Roma U18, son olarak Napoli U18’i deplasmanda 3-2 mağlup etti. İtalya basını, Roma'nın geleceğini Türk Hoca'nın kurduğunu yazdı.

33 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, daha önce Galatasaray’da Yardımcı antrenörlük, altyapı antrenörlüğü ve gözlemcilik yapmıştı. Tanrıvermiş, Cimbom'un gol makinası Gomis'in hücum antrenörü olarak tanınmıştı.

33 yaşındaki antrenör Roma'dan önce Spezia U19 takımını çalıştırmıştı. Napoli galibiyetinin ardından NTVSpor'a konuşan Tuğberk Tanrıvermiş şu ifadeleri kullandı:

"Napoli deplasmanları her zaman çok zorlu geçmiştir. Oyuncularım maçın son dakikasına kadar takım halinde mücadele ettiler ve özellikle bire bir duellolarda iyi direnç gösterdiler."

"Rakip kaleye geldiğimizde ataklarımızı etkili şekilde sonuçlandırmayı bildik. Maçın başından sonuna sahada konsantre bir takım vardı. Bu galibiyetin takıma önemli bir hava katacağı kesin. Ayaklarımız yere basarak hedefimize ulaşmaya devam edeceğiz."

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