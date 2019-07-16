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Türk Tarih Kurumu 15 Temmuz Paneli düzenledi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, 15 Temmuz’un 3.

16 Temmuz 2019 Salı 12:38
Türk Tarih Kurumu 15 Temmuz Paneli düzenledi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, 15 Temmuz’un 3. yıl dönümünde tarih ve siyaset bilimi alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin konuşmacı olduğu "Hukuksuz İktidar Savaşları ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü Paneli"ni düzenledi.


12 Temmuz’da Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, Türk devlet geleneği üzerinde duran Prof. Dr. Turan, "Bizim için devlet bir gelenek, bir tefekkürdür. İçimizde yücelttiğimiz bir değerdir" dedi. 15 Temmuz’un tarihî öneminin henüz idrak edilmediğini belirten Prof. Dr. Turan, panelin üç yıl önce 15 Temmuz’da devlete yapılan saldırıyı destansı bir savunma anlayışıyla karşılayanların hatırasını anmak üzere düzenlendiğini kaydetti.


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’nın verdiği konferansın ardından etkinlik, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan başkanlığında düzenlenen panelle devam etti. Panelde Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejla Günay “Tarihî Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü”, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın “Dış Politika ve GüvenlikBoyutuyla 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ise “Yeni Dünya Düzeni İnşa Sürecinde Hukuksuz İktidar Savaşları ve 15 Temmuz” başlıklı konuşmalarıyla yakın tarihimizdeki darbelerin ve darbe teşebbüslerinin tarihî ve siyasi boyutlarına dair değerlendirmeler yaptılar. Etkinlikte ayrıca 15 Temmuz’a dair Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan kısa filmin gösterimi de yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:38
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