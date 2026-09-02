Türk STK'sının Uganda'daki Hafızlık Okulu İlk Mezunlarını Verdi

Eğitim, insani yardım ve sağlık alanlarında Afrika'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Çare Derneği tarafından açılan okulda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemenin yanı sıra temel İslami ilimler alanında da eğitim gördü.

Törene Türkiye ve Uganda'dan geniş katılım

Kampala'da düzenlenen mezuniyet törenine; öğrenci ailelerinin yanı sıra Uganda Müslüman Yüksek Konseyi ve dinî kurum temsilcileri, Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği mensupları, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri, Uganda'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları, Türk Hava Yolları temsilcileri, üniversite yöneticileri, müftüler ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, Uganda'nın ulusal televizyon kanallarında canlı olarak yayınlandı ve sosyal medyada geniş bir kitle tarafından takip edildi.

Programda genç hafızlar Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu; Türkçe ilahiler seslendirdi. Yapılan konuşmalarda din eğitiminin Afrika'nın geleceği açısından önemi ile Türkiye-Uganda arasındaki dostluk bağlarına dikkat çekildi.

Törenin en duygusal anları, beyaz cübbe ve sarıklarıyla sahaya çıkan 36 gencin isimlerinin tek tek okunarak kürsüye davet edilmesiyle yaşandı. Yıllar süren eğitim sürecinin sonucuna tanıklık eden aileler gözyaşlarını tutamadı. Genç hafızlara diplomaları ve hediyeleri takdim edildi.

Yumbe'deki 40 öğrenci önümüzdeki aylarda mezun olacak

Dernek, Kampala'daki çalışmalarının yanı sıra Uganda'da yetimhane, Kur'an kursu ve çeşitli eğitim faaliyetleri yürütüyor. Osmanlı Devleti ile tarihî bağları bulunan, ülkenin kuzeyindeki Yumbe bölgesinde eğitimlerini sürdüren 40 öğrencinin de önümüzdeki aylarda hafızlıklarını tamamlaması ve bölgede ayrı bir mezuniyet töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Tanzanya'daki külliye iki ay içinde eğitime başlayacak

Çare Derneği, Afrika'nın farklı ülkelerinde kalıcı eğitim merkezleri kurma çalışmalarını da sürdürüyor.

Törende, Tanzanya'da inşa edilen İslam Külliyesi'nin yapımının tamamlandığı, tefrişat çalışmalarının devam ettiği ve külliyenin yaklaşık iki ay içerisinde eğitim-öğretime başlamasının hedeflendiği açıklandı. Dernek yönetim kurulu ve icra kurulu üyelerinin, hazırlıkları yerinde incelemek üzere Tanzanya'ya geçeceği bildirildi.

Kenya'da hayata geçirilen Hüsnü Bayramoğlu Eğitim Külliyesi ise hafızlık ve örgün eğitim birimleri, cami, sağlık bilimleri fakültesi ve hastane bölümleriyle çok yönlü bir eğitim ve sağlık kompleksi olarak planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla tesisin, bölgenin en kapsamlı eğitim ve sosyal hizmet merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Dernek; Uganda, Tanzanya, Burkina Faso, Nijerya ve Kenya'da eğitim külliyeleri ve sağlık merkezlerini yaygınlaştırarak 2027 yılı itibarıyla Afrika'daki kalıcı hizmet ağını genişletmeyi amaçlıyor.

Afrika'dan Asya'ya uzanan eğitim ağı

Çare Derneği; Afrika'nın yanı sıra başta Filipinler olmak üzere Afganistan ve Pakistan'da da eğitim merkezleri kuruyor. İnsani yardım faaliyetlerini kalıcı kalkınma projeleriyle birleştiren dernek; eğitim, sağlık ve medikal misyonlar ile yetim hizmetleri alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.