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Gündem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 6 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Terörist neredeyse hedefimiz orası
Gündem

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 6 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Terörist neredeyse hedefimiz orası

Yeniakit Publisher
2023-06-16 07:54:00 -
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 6 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Terörist neredeyse hedefimiz orası

MSB resmi hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

 

Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Hakurk ve Metina bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 teröristi daha etkisiz hâle getirdi.
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