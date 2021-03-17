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Teknoloji Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkes bunu gördü
Teknoloji

Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkes bunu gördü

Türk SİHA'larının başarılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, "Suudi Arabistan'ından Ukrayna'sına, Pakistan'ından başka ülkelerine kadar herkes şu an itibarıyla iki şeyi net bir şekilde gördü operasyonlar esnasında. Bir tanesi ağır silah sistemlerine yatırım yapmak yerine bu tür daha hibrit savaşlarda kullanılma becerisi çok daha yüksek olan SİHA'ların askeri silah teknolojileri alanında yarattığı devrim. İkincisi ise, Türk SİHA'larının kendini sahada ispatlamış olmasıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 18:08:00 -
Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkes bunu gördü

 

Yerli ve milli savunma sanayiinde önemli başarılara imza atan Türkiye'nin bu alandaki en kritik unsurların başında silahlı ve silahsız insansız hava araçları geliyor. Suriye, Libya, Azerbaycan ve terörle mücadelede sıcak çatışma sahalarında sergiledikleri performanslarla öne çıkan SİHA'lara ilgi her geçen gün artıyor.

Türk SİHA'larına talip olan bir ülkeyi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA satın almak istediğini söyledi.

"Türkiye İHA'lar konusunda dünyada bir marka haline geldi"

Türkiye'nin dünyadaki muharebe ortamında insansız hava araçlarının almaya başladığı rolü doğru bir zamanda gördüğünü ve bu alanda yatırım yapmaya başladığını söyleyen Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cenk Özgen, "Biz aslında yapmış olduğumuz doğru tespitlerin sahada meyvelerini topluyoruz. Türkiye insansız hava araçları konusunda dünyada bir marka haline geldi." dedi.

Özgen, "Türk İHA'ları dünya basınında, kamuoyunda yoğun şekilde gündem maddesini oluşturuyor. Sonuçta İHA'ları kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri. Bir sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahada kullanıyor olması bir ilgi uyandırıyor." diye konuştu.

"Türk SİHA'ları kendisini kanıtlamış silah sistemlerinden bir tanesi"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın da, son 4-5 yıl içerisinde Türkiye'nin SİHA'ları da kullanarak yaptığı operasyonların, bugün karşılaşılan resmin sebebi olduğunu dile getirdi.

Yalçın, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'ından Ukrayna'sına, Pakistan'ından başka ülkelerine kadar herkes şu an itibarıyla iki şeyi net bir şekilde gördü operasyonlar esnasında. Bir tanesi ağır silah sistemlerine yatırım yapmak yerine bu tür daha hibrit savaşlarda kullanılma becerisi çok daha yüksek olan SİHA'ların askeri silah teknolojileri alanında yarattığı devrim. İkincisi herhangi bir silah piyasasında yer alabilmeniz, alıcı ülkeler üzerinde etki yaratabilmeniz için o silahın kullanılmış ve kendini kanıtlamış olması gerekir. Türk SİHA'ları bu anlamda en fazla kendisini kanıtlamış silah sistemlerinden bir tanesi."

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