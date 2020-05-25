  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Türk SİHA'ları destan yazıyor: Rusya'nın paralı askerleri Libya'dan kaçtı

Libya Beni Velid şehrinin Belediye Başkanı Salim Nevir, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci general Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin, başkentin güneyindeki cephelerden çekildikten sonra, Beni Velid Havalimanı'ndan üç uçakla ayrıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 07:20:00 -
Türk SİHA'ları destan yazıyor: Rusya'nın paralı askerleri Libya'dan kaçtı

Libya'da yerel bir televizyona konuşan Nevir, "Wagner unsurlarını çıkarmak için üç uçak kalktı." dedi. Şehrin ihtiyar heyetinin, Hafter milislerine paralı askerlerin yerel saatle 15.00'e kadar ayrılmaları için süre verdiğini aktaran Nevir, Beni Velid'e ulaşan hava savunma sistemlerinin, Terhune kentinden çekilen Wagner unsurlarının korunması için getirildiğini kaydetti.

Öte yandan, Libya içinde birçok sosyal medya kullanıcısı, Wagner'e bağlı paralı askerlerin, başkentin güneyindeki Terhune kentinden çekilerek Bin Velid kentine doğru hareket ederken görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Wagner unsurlarını taşıyan askeri ve sivil araçlara, top bataryalarının ve hava savunma sistemlerinin eşlik ettiği dikkati çekti.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı. Ordu birlikleri, bugün başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.

Ordu birlikleri, başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı. Hafter milislerinin başkentin güneyindeki geri çekildiği cephelerde yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, BM raporlarına göre yaklaşık binden fazla paralı askeriyle Trablus'un sıcak cephe hatlarında Hafter için savaşıyor.

Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari Vatiyye hezimetini
Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari Vatiyye hezimetini "taktiğe" bağladı

Dünya

Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari Vatiyye hezimetini "taktiğe" bağladı

Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek
Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek

Dünya

Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek

Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye itirafı: Dostumuz Hafter'i ağır bir yenilgiye uğrattılar
Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye itirafı: Dostumuz Hafter'i ağır bir yenilgiye uğrattılar

Gündem

Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye itirafı: Dostumuz Hafter'i ağır bir yenilgiye uğrattılar

Türkiye tam 4 günde BAE'nin milyonlarca dolarını yaktı!
Türkiye tam 4 günde BAE'nin milyonlarca dolarını yaktı!

Gündem

Türkiye tam 4 günde BAE'nin milyonlarca dolarını yaktı!

Rusya ve BAE'ye büyük şok! Köşeye sıkıştılar
Rusya ve BAE'ye büyük şok! Köşeye sıkıştılar

Dünya

Rusya ve BAE'ye büyük şok! Köşeye sıkıştılar

Kaddafi yanlılarından darbeci Hafter ile ayrılık mesajı
Kaddafi yanlılarından darbeci Hafter ile ayrılık mesajı

Dünya

Kaddafi yanlılarından darbeci Hafter ile ayrılık mesajı

Terörist Hafter'in sözcüsünden küstah Türkiye açıklaması
Terörist Hafter'in sözcüsünden küstah Türkiye açıklaması

Gündem

Terörist Hafter'in sözcüsünden küstah Türkiye açıklaması

BAE'ye ait SİHA'lar Libya'da sivil yerleşim yerlerine saldırdı
BAE'ye ait SİHA'lar Libya'da sivil yerleşim yerlerine saldırdı

Dünya

BAE'ye ait SİHA'lar Libya'da sivil yerleşim yerlerine saldırdı

Terörist Hafter iyice köşeye sıkıştı: Geri çekilmeler sürüyor
Terörist Hafter iyice köşeye sıkıştı: Geri çekilmeler sürüyor

Dünya

Terörist Hafter iyice köşeye sıkıştı: Geri çekilmeler sürüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı