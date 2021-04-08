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Gündem Türk SİHA'ları Alman ordusunu korkuttu
Gündem

Türk SİHA'ları Alman ordusunu korkuttu

Almanya gazetelerinden Frankfurt Allgemeine Zeitung (FAZ), Azerbaycan tarafından kullanılan Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etmesiyle ilgili haberlerin Alman ordusunda şoka neden olduğunu ve orduyu önlem almaya zorladığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 13:50:00 -
Türk SİHA'ları Alman ordusunu korkuttu

Frankfurt Allgemeine Zeitung'daki (FAZ) makalede, Türk SİHA'larının Azerbaycan'daki başarılarının Alman ordusunu önlem almaya zorladığı ifade edildi.

Savunma Bakanlığının, Alman ordusunun hava savunma sisteminin SİHA'ları önleme konusunda yetersiz olduğunu kabul ettiği vurgulandı.

Yeniden tasarlayacağız

Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in bu sıkıntıyı aşmak amacıyla bir bütün olarak hava savunma sistemini yeniden tasarlamak için birtakım öneriler hazırladığı kaydedildi.

SİHA'lara karşı savunmasız

Almanya'nın 2013 yılında hava savunma sistemine ihtiyaç görmediği için herhangi bir modernizasyona gitmediği belirtilen makalede, "Şimdi, SİHA saldırılarının tehdidi nedeniyle acilen hava savunma sisteminin değiştirilmesine ihtiyacı var. Silahlı kuvvetler mükemmel durumda değil. Ancak Alman ordusunun SİHA saldırılarına karşı neredeyse savunmasız olduğunun kabulü sürpriz oldu" ifadeleri kullanıldı.

190'dan fazla Ermeni tankı imha etti

Makalede, çatışmalar sırasında "İsrail ve Türkiye tarafından üretilen Azerbaycan SİHA'ları, 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etti. Ermeni askerleri saldırılara karşı savunmasız oldukları için morallerini bozdu. Bununla ilgili haberler, Alman ordusunda şoka neden olmuştu değerlendirmesinde" bulunuldu.

Maliyeti 600 milyon avro

Almanya'da Amerikan Patriot Bataryası bulunduğu ancak bunların hızlı bir şekilde modernize edilmesi gerektiği vurgulanan makalede, bunun da 600 milyon avro maliyeti olacağının hesaplandığı belirtildi.

Ayrıca şu anda Savunma Bakanlığının 13 milyar avroyu aşan bir değere sahip olan modern bir Alman hava savunma sistemi (TLVS) için planları olduğu kaydedildi.

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Yorumlar

Zeynep

Dünya bizi kıskanıyor
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Abdulcabbar

Sahi! Almanya ABD’nin savaş esiri değil mi?
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