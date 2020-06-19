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Teknoloji

Türk savunmasında gurur günü... Eskişehir'de test edildi

Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru, Eskişehir'de test edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:15:00 -
Türk savunmasında gurur günü... Eskişehir'de test edildi

Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı" dedi.

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Yorumlar

sukru

Son 18 yılda heykel ve putlardan başka şeylerde yapabildiğimizi kanıtladık çok şükür.
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mazlum

biz nezaman 2 bin km menzilli füze yapicaz ?
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