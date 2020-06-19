Türk savunmasında gurur günü... Eskişehir'de test edildi
Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru, Eskişehir'de test edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı" dedi.