Türk savunma sanayisinde ihracat patlaması: Şubat ayında 553 milyon doları aştı

Türk savunma ve havacılık sanayisi ihracatta yükselişini sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sektörün 2026 yılı şubat ayına ait ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre savunma ve havacılık sanayisi, 2026 yılı şubat ayında 553,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 oranında büyüme kaydetti. Yılın ilk iki ayını kapsayan ocak-şubat döneminde ise toplam ihracat 1 milyar 107 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,1’lik güçlü bir artış anlamına geliyor.

Haluk Görgün, elde edilen bu performansın yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürün portföyünün yanı sıra sahada kendini kanıtlamış savunma sistemlerinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Görgün, sürdürülebilir ihracat stratejileri sayesinde sektörün uluslararası pazarlardaki konumunun giderek güçlendiğini belirtti.

Savunma ve havacılık sanayisinin Türkiye’nin toplam ihracat hedeflerine stratejik katkı sunmaya devam edeceğini ifade eden Görgün, bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi vizyonunun önemli bir yansıması olduğunu söyledi.

Uluslararası iş birliklerinin artması, pazar çeşitliliğinin genişlemesi ve güçlü üretim altyapısının sektörü daha ileri taşıyacağını belirten Görgün, savunma ve havacılık sanayisinde elde edilen başarıda emeği bulunan tüm şirketlere ve çalışanlara teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.