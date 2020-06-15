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Teknoloji

Türk savunma sanayinde müthiş gelişme! TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenlerinin yenilendiğini belirtti. Demir bu kapsamda, yerli-milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve iki Modernize Çekili Toptan oluşan seri üretimin ilk kafilesinin TSK'ya teslim edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:10:00 -

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katmanlı hava savunma sistemi güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirme çalışmalarımız sürüyor. 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor.

Güncel teknolojiye sahip alçak irtifa hava savunma silahı olarak kullanıma sunulan toplara parçacıklı mühimmat atma yeteneği kazandırılıyor. Yerli-milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve iki Modernize Çekili Toptan oluşan seri üretimin ilk kafilesini TSK’ya teslim ettik

Ateş İdare Cihazı sistemi, aynı anda 3 adet Modernize Çekili Top ve 1 adet Hisar-A Füze Fırlatma Sisteminin kontrolünü sağlayabiliyor."

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Yorumlar

kuntakinte

bak sirteyi tam alacakken rus .....lerinin uçakları libya ordusunu vurdu giremediler verin bu sistemi libya ordusuna hem uçaklara karşı denenmiş olur hemde zafer üstüne zafer elde edilir ki karadan havaya füze verin adamlara vursunlar şu rus uçaklarınhı artık RUSYA PETROL BÖLGESİNE LİBYA ORDUSUNU SOKMAK İSTEMİYOR BELLİ DEĞİLMİ KİMİN ÜLKESİNDEN KİMİ KOVUYONUZ.......
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