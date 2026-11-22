Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önleme, koruma ve müdahale çalışmaları "sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda 81 ilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla 25 Kasım'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı" gerçekleştirilecek.

Programda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın (2026-2030) ilk uygulama yılında elde edilen somut çıktılar, sahaya yansıtılan kurumsal ve teknolojik kapasite ile bu yılın ana teması olan "Şiddetsiz Yaşam ve Saygı Kültürü" ekseninde şekillenen şiddetle mücadelenin yeni dönem vizyonu kamuoyuyla paylaşılacak.

Programda, kadına yönelik şiddetle mücadelede kaydedilen gelişmeleri ve planlanan çalışmaları aktaran infografik film ile "Şiddetsiz Yaşam ve Saygı Kültürü" temasıyla hazırlanan kamu spotu filminin gösterimi de yapılacak.

PROAKTİF VE BÜTÜNCÜL BİR DÖNEM BAŞLATILARAK, DİJİTAL ŞİDDET VE ISRARLI TAKİP GİBİ FARKLI BOYUTLARA DA ODAKLANILIYOR

Öte yandan açıklamada, "Kadına yönelik şiddetle mücadele saygıyla mümkün" sloganıyla, kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı başarının kurumların ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğuyla mümkün olduğu vurgulandı.

Kadına yönelik şiddetin temel insan hakları ihlali olmasının yanı sıra toplumsal huzuru ve kalkınmayı da doğrudan etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğuna işaret edilen açıklamada, bu sorunla mücadelenin çocukluktan yetişkinliğe, aileden topluma hemen her alanda etkin ve kararlı bir mücadeleyi zorunlu kıldığı ifade edildi.

Bu bilinçle şiddetsiz yaşamı toplumsal bir davranış biçimi, saygıyı ise ortak bir değer ve yaşam kültürü haline getirmenin hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede olay gerçekleştikten sonra müdahale eden anlayışın ötesine geçilerek, riski henüz oluşmadan fark eden, bilimi ve teknolojiyi sahaya entegre eden yeni, proaktif ve bütüncül bir dönem başlatılarak, şiddetin görünen sonuçları kadar, psikolojik baskı, dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi farklı boyutlarına da odaklanılıyor. Bakanlık, Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritası aracılığıyla riskleri erken aşamada tespit ederek şiddet yaşanmadan harekete geçmeyi hedefliyor. Kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler ise her ilin ve her hanenin ihtiyacına göre şekillendiriliyor. Şiddetsiz ve güvenli bir geleceğin toplumsal temellerinin inşa edilmesi hedefiyle, özellikle gençlerin aktif katılımını merkeze alan eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla saygı, sevgi, merhamet ve sorumluluk gibi değerlerin gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesi destekleniyor."