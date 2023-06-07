Türk savunma sanayii İsmail Demir'le "oyun değiştirici" konuma yükseldi! Satın almak için sıraya girdiler: Milyarlarca doların...

Prof. Dr. İsmail Demir 12 Nisan 2014 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarı olarak atandı. Bu 9 yılı aşkın süre zarfında savunma sanayii çok büyük ilerlemelere ve gelişmeler yaşadı.

SSM, Milli Savunma Bakanlığı altında bir Müsteşarlık iken, 2017 yılı Aralık ayında Cumhurbaşkanına bağlandı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de Savunma Sanayii Başkanlığı ismiyle yeniden yapılandı. Bu süreçler, savunma sanayii sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ve sahiplenmesiyle, karar alma ve uygulamada daha hızlı ve daha güçlü yapıyla çalışmalar devam etti. Savunma sanayii tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda güçlü bir şekilde ilerlemeye devam etti.

Türkiye bu süre zarfında savunma sanayii alanında pazar olmaktan çıktı, aktör olma yolunda önemli bir aşama kaydettı. Yerli ve millî imkanlarla üretilen platformlar dünyada adından sıkça söz ettirmeye başladı, hatta bazıları oyun değiştirici oldu.

Demir döneminde savunma sanayiindeki rakamlara bakılacak olursa; 2014 yılında 1,5 milyar dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2022 yılında 4,4 milyar dolara ulaştı. savunmatr'nin aktardığı bilgilerde: 2004 yılında 5,1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu, 2022 yılı sonu itibariyle toplam 12,2 milyar dolara ulaştı. 2014 yılında 361 savunma projesi yürütülürken 2023 yılında bu sayı 810'u aştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son 9 yılda savunma sanayiinde yaşanan önemli ilkler

İlk Milli Savaş Uçağı Milli Muharip Uçak KAAN pist başı yaptı - 2023

İlk Milli İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ilk uçuşunu yaptı - 2022

İlk Milli Jet Motorlu Uçak HÜRJET ilk uçuşunu yaptı - 2023

İlk Milli Taarruz Helikopteri T129 ATAK envantere girdi - 2014

İlk Özgün Helikopter T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ilk uçuşunu yaptı - 2018

İlk Milli İstihbarat Gemisi TCG UFUK envantere girdi – 2022

Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu teslim edildi - 2023

İlk Milli Fırkateyn İSTANBUL denize indirildi – 2021

İlk Milli Hava Savunma Sistemi KORKUT envantere girdi - 2016

İlk Milli Orta İrtifa-Uzun Havada Kalış İHA BAYRAKTAR TB2 envantere girdi - 2014

İlk Millî Piyade Tüfeği MPT-76’nın seri üretimine başlandı - 2016

İlk Milli Deniz Füzesi ATMACA envantere girdi - 2021

İlk Milli İHA Motoru PD170 teslim edildi - 2018

İlk Milli Taarruzi İHA AKINCI envantere girdi - 2021

İlk Uzaya Çıkan Türk Aracı olan SONDA ROKETİ fırlatıldı - 2020

İlk Milli Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ’ın seri üretimine başlandı - 2021

İlk Milli Ağır Sınıf Torpido AKYA teslim edildi - 2021

İlk Milli Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi HİSAR envantere girdi – 2022

İlk Milli Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER’in ilk atışı yapıldı - 2021

İlk Milli Turbojet Füze Motoru KTJ3200 teslim edildi – 2022

İlk Milli Helikopter Motoru TS1400 projesine başlandı – 2017

İMECE Yer Gözlem Uydusu uzaya fırlatıldı - 2023

KILIÇSAT Küp Uydusu uzaya fırlatıldı - 2023

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi gemilere entegre edilmeye başlandı - 2023

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA’nın ilk teslimatı gerçekleştirildi, - 2023

MERTER Sırt Tipi Elektronik Taarruz Sistemi teslim edildi - 2023

Muharip İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA otonom şekilde yakın kol uçuşu yaptı - 2023

ALTAY Tankları askeri testleri tamamlanmak üzere Mehmetçiğe teslim edildi - 2023

Jet motorlu ANKA-3 ilk kez piste çıkıp taksi yaparak pist başı yaptı - 2023

Yerli motorlu Özgün Helikopter GÖKBEY ilk uçuşunu yaptı - 2023

Ağır Sınıf Taaruz Helikopteri ATAK-2 ilk uçuşunu yaptı - 2023

Dünyada ilk kez bir SİHA’dan (AKINCI) seyir füzesi ÇAKIR atıldı - 2023

Ülkemizde ilk kez insansız bir SİDA’dan (MİR-SİDA) torpido atışı gerçekleştirildi - 2023

8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araçların teslimatı yapıldı - 2023

MİLGEM İstif Sınıfı 6-7 ve 8. Gemilerin sac kesimi yapıldı -2023

ULAK 4.5G baz istasyonu Anka İHA'ya entegre edilerek sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi - 2023

Deprem Bölgesine 8 milyar TL’lik yatırım ve 2500 kişiye istihdam programı başlatıldı - 2023

ÖZGÜR Projesi kapsamında aviyonik modernizasyonu tamamlanan ilk F-16'lar teslim edildi - 2023

Türkiye’nin en uzun menzilli Balistik Füzesi TAYFUN’un test atışı ikinci kez başarı ile gerçekleştirildi - 2023

Deniz Piyadenin güç çarpanı ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Araçları envantere girdi - 2023

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