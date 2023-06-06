Emekliler müjde! 2 bin liraya çıkarılmıştı o rakama gelip gelmeyeceği iddiası! Bayram ikramiyeleri artabilir

Milyonlarca çalışan ve emekli, seçimlerin ardından gözlerini iktidarın ekonomiye ilişkin verdiği vaatlere çevirdi.

Asgari ücret ve memur maaşlarına ilişkin düzenlemeler beklenirken emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin lira düzeyine çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" sözlerinin ardından bayram ikramiyeleri için beklenen artış da merak konusu oldu.

Milliyet’te yer alan habere göre, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “öngörülebilirlik ve finansal istikrar” vurgularına dikkat çekerek bu ifadelerin maliye politikalarında etkili olacağını kaydetti.

Bu noktada seçim öncesi verilen sözlerden geri adım atılmayacağını düşündüğünü kaydeden Kurtuluş, "Memurlar, kamu işçileri ve emekliler için öngörülmüş olan zammın gerçekleşeceği kanaatindeyiz" dedi. Kurtuluş, şöyle devam etti:"Asgari ücret ve diğer ücretlere bu yansıtılacaktır. Verilmemiş olan sözlerle ilgili bir uygulama yapılmayacaktır."

Emekli ikramiyeleri için de tahminini aktaran Kurtuluş şunları söyledi:

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"Emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45’in üzerinde bir zam yapılacağını düşünüyoruz. Şu anda halihazırda yüzde 50’ye yuvarlanarak emekli ikramiyelerinin 3 bin TL olarak karşımıza çıkacağını öngörüyoruz"

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinden ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olanlara, hem aylık hem de bayram ikramiyesi 14 Nisan itibariyle ödenmeye başlandı.

TRT Haber'in haberine göre, ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise ödemeler 17 Nisan'da yapılacak.

24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri 16 Nisan'da hesaplarında olacak. EYT işlemlerini tamamlamış ve aylık hakkı kazananlar da ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alacak.

Bağ-Kur kapsamında emekli olanların da aylık ve ikramiyeleri erken ödenecek. Ödemeler 17 ve 18 Nisan'da emeklilerin hesaplarına yapılacak.

Ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların 17 Nisan'da, ayın 27 ve 28'i olanlar ise 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da hesaba geçecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?

Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.

Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

DUL VE YETİMLERE YÜZDE 50 ORANINDA ÖDENECEK

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin Bayram Ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 2.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 1000 TL, yetim çocuğa ise 500 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.