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Türk robotik takımı ABD'de şampiyonluğa yürüdü

İstanbul Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinin robotik takımı "Integra-3646", ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen dünyanın en prestijli robot yarışmalarından FRC'de Türkiye'ye şampiyonluk kazandırdı- Takım, Galileo Division Şampiyonluğununun yanı sıra Dünya Şampiyonası Chairman's Award Finalisti ödülünün de sahibi oldu- Integra 3646, yaklaşık 8 bin takım arasından ilk üçe girmeyi başardı

23 Nisan 2019 Salı 19:29
Türk robotik takımı ABD'de şampiyonluğa yürüdü

HOUSTON (AA) - İstanbul Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinin robotik takımı "Integra-3646", ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen dünyanın en prestijli robot yarışmalarından First Robotics Competition'da (FRC) Türkiye'ye şampiyonluk kazandırdı.

Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Integra 3646'nın bu yıl Houston'da düzenlenen şampiyonada Galileo Division Şampiyonluğunu kazandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Einstein Field'de Türkiye'yi şimdiye kadar temsil eden tek takım olan ve Dünya Şampiyonası Chairman's Award Finalisti ödülünü kazanan Integra-3646, sizinle gurur duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Takımın internet sitesinde de Chairman's Award'ın First Vakfınca verilen en prestijli ödül olduğu vurgulandı.

Takım ayrıca yarışmaya katılan 8 bin takım arasından da ilk üçe girmeyi başardı.

Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Akil Öktem de AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başarısının çok güzel bir gurur olduğunu söyledi.

Öktem, "Bu başarıdan dolayı sevinçliyiz. Gelecek yıl da bu tür faaliyetleri destekleyeceğiz. Genç insanları robotik salonundaki başarılarından dolayı candan kutluyorum. Gelecek yıllarda da başarılarının devamını diliyorum." dedi.

FRC'ye bu yıl katılan takımlar, uzayda kargo taşımacılığı konseptli robotlar tasarlıyor.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 19:29
  1. FRC
  2. yarışma

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