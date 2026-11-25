Birleşik Krallık, İkinci Dünya Savaşı sırasında gıda tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Ocak 1940’ta şekerin de aralarında bulunduğu temel gıdaları karneyle satmaya başladı. Savaşın ardından da süren şeker kısıtlaması Eylül 1953’te sona erdi. Uygulamanın kaldırılmasının ardından ortalama şeker tüketimi kısa sürede yaklaşık iki katına çıktı.

Araştırmacılar Chen Zhu ve Weilong Zhang, bu değişimi bir doğal deney olarak kullanarak 1951 ile 1956 arasında doğan 64 bin 761 kişinin UK Biobank veri tabanındaki sağlık kayıtlarını inceledi. Gebeliğin başlangıcından iki yaşına kadar uzanan ilk 1000 günü kısıtlama altında geçirenlerle uygulama sona erdikten sonra anne karnına düşenleri karşılaştırdılar. Araştırmacılar, kısıtlamaya daha kısa süre maruz kalan grupları da incelemeye aldı.

Beş kanser türünde daha düşük risk saptandı

PNAS dergisinde yayımlanan çalışmada, ilk 1000 gününü şeker kısıtlaması altında geçiren grupta karaciğer ve karaciğer içi safra yolu kanserlerine ilişkin risk yüzde 69 daha düşük hesaplandı. Bu grupta prostat kanseri riski yüzde 52, akciğer kanseri riski yüzde 41, rektum kanseri riski yüzde 40 ve meme kanseri riski yüzde 36 daha düşüktü.

Beslenme alışkanlıklarındaki fark 50 yıl sonra da görüldü

Şeker karnesi döneminde büyüyen kişilerin, uygulamanın sona ermesinden yaklaşık 50 yıl sonra da daha az şeker tükettiği ve daha çeşitli beslendiği görüldü. Araştırmacılar, erken yaşlarda daha az tatlı tada alışmanın yetişkinlikteki yiyecek tercihlerini etkileyebileceğini belirtti. Erken beslenmenin metabolizma ve bağışıklık sisteminin gelişiminde rol oynayabileceğini de değerlendirdiler.

Araştırmacılar, beyaz kan hücrelerindeki telomerleri de inceledi. Kromozomların uçlarında bulunan bu koruyucu yapıların, şeker kısıtlaması döneminde büyüyen grupta ortalama olarak daha uzun olduğu saptandı. Araştırmacıların hesabına göre telomer uzunluğundaki fark, bu ölçüm üzerinden yaklaşık 2,2 yıllık biyolojik yaş farkına karşılık geldi.