Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Öğretmenler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sözlerimin hemen başında, buradaki öğretmenlerimizle beraber maarif ordumuzun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde öğrencilerine kimi zaman anne şefkati, kimi zaman baba merhameti, kimi zaman da kardeş sevgisiyle yaklaşan tüm öğretmenlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Uzun yıllar boyunca kendilerini mesleklerine adayan, eğitim hayatımıza önemli katkılar yapan fakat artık aramızda olmayan tüm hocalarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Emekli öğretmenlerimizin her birine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum. Son olarak, üzerimde emeği olan tüm hocalarıma bir kez de sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Burada bir hususun altını özellikle çizmek isterim. Öğretmen, kendisine emanet edilen talebeyi tıpkı nakış gibi incelikle ve titizlikle işleyerek en güzel şekilde eğiten, geleceği inşa eden kişi demektir.

EN FAZLA PAYI EĞİTİME AYIRIYORUZ

Bizim gibi ilmi ve muallimi baş tacı eden bir millet için öğretmenlerin hakkı paha biçilmez niteliktedir. Madem ki mazi ile istikbal arasındaki devamlılık gençlerle sağlanıyor, madem ki bir ülkenin geleceği birikimiyle şekilleniyor, madem ki kültür ve kimliğimiz yeni nesiller vasıtasıyla istikbale aktarılıyor; o halde gençlerimizin bilgili ve şuurlu yetişmesine vesile olan öğretmenlerimiz hayati önem arz ediyor. Biz de devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Son 24 yıldır merkezi bütçeden en fazla payı eğitime ayırıyoruz. 2027 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığımıza 2 trilyon 459 milyar lira, yükseköğretim kurumlarımıza ise 872 milyar lira kaynak ayırdık. Böylece toplam eğitim ödeneklerini 3 trilyon 747 milyar liralık rekor bir seviyeye taşıdık. Merkezi yönetim bütçesinin yüzde 13,7'si eğitime tahsis edilmiş oldu. 2002'de 343 bin olan derslik sayımızı 626 bine ulaştırdık. Özel eğitim kurumlarını da dahil ettiğimizde toplam derslik sayısı 754 binin üzerine çıkıyor.

30 BİN ÖĞRETMEN MÜJDESİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizde bilgi, beceri ve değerleri beraberce ele alan özgün bir yaklaşımı eğitim sistemimize kazandırdık. Bununla birlikte asıl gözümüzün siz öğretmenlerimiz olduğu gerçeğini aklımızdan hiç çıkarmadık. Çalışma koşullarını, özlük ve mali haklarını iyileştirdik. İktidarlarımız döneminde 836 bin 550 öğretmen ataması yaptık. Şu an okullarımızda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'i bizim dönemimizde atandı. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla ilgili şu haberi sizlerle paylaşmak isterim. 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademisi'nde başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor, mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyoruz.

Şunu en iyi sizler biliyorsunuz. Eskiden bir ödev hazırlamak, küçücük de olsa bir araştırma yapmak saatlerimizi, hatta kimi zaman günlerimizi alırdı. Aynı şekilde, o konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için ciddi emek harcar, bazen kitaplar ve ansiklopediler arasında kaybolurduk. Şimdi artık çocuklarımız neredeyse tüm bilgi ve kaynaklara çok kısa bir sürede erişebiliyor. Öte yandan çocuklarımız bu ortamlarda yalnızca yeni bilgiler edinmiyor. Aynı zamanda dijital dünyada sosyalleşiyor, orada vakit geçiriyor. Kendisine sanal alemde adeta yeni bir kimlik, yeni bir hayat inşa ediyor. Fakat dijital ortamlar, aynı zamanda sonuçları çok vahim olan ciddi risk ve tehlikeleri de bünyesinde barındırmaktadır.