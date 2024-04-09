Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız başkanlığındaki heyet de Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de valilik bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın, her şart ve koşulda, her türlü suç ve suç oluşumları ile şer odaklarının üzerine cesaretle giderek milletin huzur ve güven ortamının teminatı olduğunu söyledi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir dizi video hazırlandı. Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, emniyetin birimlerine yer verildi.