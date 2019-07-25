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Türk öğrencilere Leningrad NGS'de uygulamalı eğitim

St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi'nde eğitim gören Türk öğrenciler, Leningrad Nükleer Güç Santrali'nde uygulamalı eğitim aldı

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
Türk öğrencilere Leningrad NGS'de uygulamalı eğitim

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Türk öğrencilere, Leningrad NGS'de uygulamalı eğitim verildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi'nde eğitim gören Türk öğrencilerin, ülkenin iki reaktör tipine sahip olan tek ve en büyük nükleer güç santrali Leningrad NGS'de uygulamalı eğitim çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Akkuyu NGS'de kullanılacak Rus tasarımı VVER-1200 tipi güç ünitelerinin teknolojik özelliklerini inceleyen öğrencilerin, ünitenin tam ölçekli bir simülatöründe işletme personelinin çeşitli çalışma modlarındaki faaliyetlerini gözlemlediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen uygulamalı eğitim yöneticisi ve Leningrad NGS-2 İşletme Personeli Yetiştirme Bölümü Başkanı Vitaliy Yarets, öğrencilerin öğrenme ve en karmaşık sorunları ayrıntılı olarak anlama arzusuna sahip olduğu bildirdi. Yarets, "Eğer özenle çalışmaya devam ederlerse, Akkuyu Nükleer Güç Santrali güvenilir ellerde olacaktır, bundan eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamalı eğitim yöneticisi ve Leningrad NGS-2'nin İşletme Personeli Yetiştirme Bölümü Başkan Yardımcısı Sergey Reçkin de öğrencilerin gelecekte Akkuyu NGS'nin ünitelerini işletecek kişiler olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gençlerin gözlerinde öğrenme arzusu, yeni şeyler öğrenme isteği görüyorum. Üniversitede edinilen bilgileri pratikle pekiştirmeye çalışıyoruz. Eğitmenlerimiz ve istasyonun operasyonel personeliyle iletişim iyi sonuçlar veriyor. Son bilgi kontrolü çoğu için mükemmel sonuçlar gösterdi. Gelecek yıl da bu grubu uygulama eğitimine almayı planlıyoruz, bakım ve onarım çalışmalarını yapacağız."

Uygulamalı eğitimi tamamlayan öğrencilerden Burak Pekşen ise aldığı eğitimle Türkiye'nin refahına ve kalkınmasına katkıda bulunmak istediğini belirterek, "İşimin reaktör tesisi devresi, döngüsü ve konturuyla ilgili olacağını hayal ediyorum. Gerçek şu ki, son eğitim yılımda proje faaliyetlerinde bulunduk. Buhar jeneratörü oluşturmak için çalıştık. Bu proje beni tamamen ele geçirdi. Ben üzerinde çalışırken zaman uçtu gitti. Aldığım bu bilgiyi uygulamak istediğim alanı buldum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
  1. Akkuyu Nükleer Güç Santrali
  2. Leningrad Nükleer Güç Santrali
  3. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom
  4. St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi
  5. Türk öğrenciler

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