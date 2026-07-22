Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Soğan ve patates kullanılan ana malzemeler

Soğanlı Patates Kavurması Tarifi İçin Malzemeler:

3 tane soğan.

3 tane patates.

1 tatlı kaşığı salça.

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon.

Kızartmak için;

Sıvı yağ.

Soğanlı Patates Kavurması Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğanları piyazlık doğrayalım ve yağda biraz soteleyelim.

Üzerine minik küpler şeklinde doğranmış patateslerimizi ekleyelim ve soğanlarımızı, patateslerimizi beraber bir müddet kavuralım.

Sonra salça ve baharatları ilave edelim.



1 çay bardağı kadar su ekleyelim ve kısık ateşte, kapağı kapalı 5-10 dk daha pişirelim.

Sonra ister sıcak, ister soğuk servis edebilirsiniz ve arzuya göre, üzerine yoğurtla da servis edebilirsiniz. Kahvaltıda yenilebilecek, harika bir lezzet. Soğan ve patates, Türk mutfağında doyurucu ve pratik birçok temel yemeğin ana malzemesidir.

Lezzetli Soğanlı Patates Kavurmasının püf noktaları

Patatesleri tavaya aldıktan sonra kapağı kapatarak orta ateşte yumuşayana kadar pişirmek ve baharatları eklemeden önce kısa bir süre kapağı açık kızartmaktır.