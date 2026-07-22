Istakoz, müren ve rengarenk balık sürüleri... Seferihisar'ın su altı dünyası dalış tutkunlarını ağırlıyor

Eğitimlerin ardından su altı dünyasının renkliliğinden etkilendiğine dikkati çeken Paşa, "Daha önce kaya tırmanışçısıydım, kaya sporu yapıyordum. Fakat su altına girdikten sonra o canlılığı, renkliliği ve balık çeşitliliğini gördüm. Herkes balıklardan bahsediyor ama aşağıda çok fazla mikro canlı, deniz tavşanları var. Çok çeşitliler ve çok renkliler. Görmesi inanılmaz zor ancak eğitmenlerin göstermesiyle şu an görebiliyorum. Tırnak büyüklüğündeki bu canlılar inanılmaz renkli ve acayip şeyler. Onları gördükçe ne kadar geniş bir çeşitlilik olduğunu fark ettim. Sadece balıklar değil bir sürü canlı var aşağıda ve hepsini tek tek incelemek istiyorum. Bu yüzden eğitime devam edeceğim." diye konuştu.