Jandarmadan kaçtı, ceza yağdı! Araç sahibinden dikkat çeken söz: "Devletten kaçamazsın"

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde gece saatlerinde Çeşmeli-Türkgücü yolu üzerinde trafik ve asayiş denetimi yapan jandarma ekipleri, çevirmeye giren bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü A.D., "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Nefes kesen kovalamaca

Kaçan otomobilin peşine düşen jandarma ekipleri ile sürücü arasında kilometrelerce süren kovalamaca yaşandı. Takip, Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi girişindeki İsmetpaşa Bulvarı'nda sona erdi. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle otomobil durdurularak sürücü gözaltına alındı.

240 bin lira ceza kesildi

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün yasal sınırın altında alkollü olduğu belirlendi. Buna rağmen "dur" ihtarına uymayarak kaçması nedeniyle sürücü A.D.'ye toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç sahibine de 40 bin lira ceza kesilirken, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araç daha sonra çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Araç sahibinden tepki: "Devletten kaçamazsın"

Olayın ardından konuşan araç sahibi, sürücünün kaçmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ben sana kaçma diye kaç oldu söyledim. Devletten kaçılır mı yahu? Devletten kaçamazsın."

Araç sahibinin bu sözleri, olayın ardından sosyal medyada da geniş yankı buldu.