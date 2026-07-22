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Gündem Ankara’da eğitim helikopteri düştü!
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Ankara’da eğitim helikopteri düştü!

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Ankara’da eğitim helikopteri düştü!

Ankara Temelli'de bir eğitim helikopteri düştü, 2 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda yardım ekibi sevk edildi.

Ankara Temelli’de R44 tipi bir eğitim helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Temelli’de R44 tipi bir eğitim helikopteri helikopteri henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tarlaya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 kişinin yaralandığı öğrenilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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