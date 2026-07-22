  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Varsa yoksa Eğin: Coğrafi işaret yolundaki Eğin ekmeği gurbetçilerin de gözdesi oldu Ev hapsi verilmişti: Yusuf Güney'den ilk açıklama geldi! Günde sadece 1 kaşık yetiyor: İnsülin direncini kırmak için en çok bu fayda sağlıyor! Bunu yiyen farkı görüyor Etçil çekirgelerden korkmaya gerek yok İnsana zararı yok tarıma faydası çok Avluya mesihli slogan yazıldı, baskın çağrısı yapıldı Mescid-i Aksa'da yeni PROVOKASYON Yargıtay son noktayı koydu! O ilaçların bedelini SGK ödeyecek Daha önce isimlerini bile duymadınız! İşte en sıra dışı meslekler Galatasaray'a büyük müjdeyi vermedi ve... Mauro Icardi'ye hırsızlık şoku! Felaketler üst üste geliyor AB ülkesinden sosyal medya kararı 15 yaş altına yasaklanıyor!
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Trioid hastalığı olanlar: Denizden çıkan vitamin bombası: Metabolizma dostu, hücre koruyucusu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trioid hastalığı olanlar: Denizden çıkan vitamin bombası: Metabolizma dostu, hücre koruyucusu

Deniz kıyıları ile tuzlu sulak alanlarda doğal olarak yetişen deniz börülcesi şifa dağıtıyor...

#1
Foto - Trioid hastalığı olanlar: Denizden çıkan vitamin bombası: Metabolizma dostu, hücre koruyucusu

Bu yeşil bitki yalnızca lezzetiyle değil, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa sunduğu katkılarla da dikkat çekiyor. Özellikle doğal iyot, lif ve antioksidan bakımından zengin olan deniz börülcesi, dengeli beslenmenin değerli bir parçası olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Trioid hastalığı olanlar: Denizden çıkan vitamin bombası: Metabolizma dostu, hücre koruyucusu

Deniz börülcesinin en önemli özelliklerinden biri, doğal olarak iyot içermesi. İyot, tiroid hormonlarının üretiminde görev alan temel minerallerden biri. Yeterli iyot alımı, tiroid bezinin normal fonksiyonlarını sürdürmesine katkı sağlayabilir. Tiroid hastalığı bulunan kişilerin veya iyot kısıtlaması gereken bireylerin deniz börülcesini düzenli tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları önerilir.

#3
Foto - Trioid hastalığı olanlar: Denizden çıkan vitamin bombası: Metabolizma dostu, hücre koruyucusu

Deniz börülcesi, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve demir gibi önemli mineralleri de içerir. Bu mineraller kas ve sinir sistemi fonksiyonlarının korunmasına, kemik sağlığına ve normal enerji metabolizmasına destek olur. Ayrıca içerdiği antioksidan bileşenler, hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabilir.

#4
Foto - Trioid hastalığı olanlar: Denizden çıkan vitamin bombası: Metabolizma dostu, hücre koruyucusu

Yüksek lif içeriği sayesinde deniz börülcesi sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunabilir. Lifli besinler bağırsak hareketlerini desteklerken daha uzun süre tokluk hissi sağlayabilir. Düşük kalorili yapısıyla sağlıklı beslenme programlarında da tercih edilen sebzeler arasında yer alır.

#5
Foto - Trioid hastalığı olanlar: Denizden çıkan vitamin bombası: Metabolizma dostu, hücre koruyucusu

Deniz börülcesi geleneksel olarak ödemin azaltılmasına yardımcı olabileceği düşüncesiyle tüketilir. Bu konuda bilimsel veriler sınırlı. Ayrıca bitkinin doğal olarak yüksek miktarda sodyum içermesi nedeniyle özellikle hipertansiyon, böbrek hastalığı veya tuz kısıtlaması gereken kişilerin tüketim miktarına dikkat etmesi önemli.

#6
Foto - Trioid hastalığı olanlar: Denizden çıkan vitamin bombası: Metabolizma dostu, hücre koruyucusu

Deniz börülcesi, C vitamini ve A vitamini bakımından zengin.

#7
Foto - Trioid hastalığı olanlar: Denizden çıkan vitamin bombası: Metabolizma dostu, hücre koruyucusu

C vitamini bağışıklık sisteminin normal işleyişini desteklerken kolajen üretimine katkıda bulunur. A vitamini ise cilt sağlığının korunması ve normal görme fonksiyonlarının sürdürülmesinde önemli rol oynar. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudun serbest radikallerle mücadelesine de destek sağlar.

#8
Foto - Trioid hastalığı olanlar: Denizden çıkan vitamin bombası: Metabolizma dostu, hücre koruyucusu

Deniz börülcesi doğal olarak tuzlu bir bitki. Bu nedenle pişirilmeden önce bol suda bekletilmesi ve haşlanarak fazla tuzunun azaltılması önerilir.

#9
Foto - Trioid hastalığı olanlar: Denizden çıkan vitamin bombası: Metabolizma dostu, hücre koruyucusu

Hipertansiyon, böbrek hastalığı veya tiroid rahatsızlığı bulunan kişilerin ise düzenli tüketim öncesinde sağlık profesyoneline danışmaları faydalı olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'
Gündem

Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'

Bolu'da görülen cinsel saldırı davasının ilk duruşmasında müşteki Öznur Çağalı'nın ifadeleri 'ahlaksızlığın bu kadarına da pes' dedirtti. Ça..
Müslüman oldu! Adını değiştirdi
Yerel

Müslüman oldu! Adını değiştirdi

Kütahya İl Müftülüğü'nde düzenlenen sıra dışı bir ihtida merasiminde, Meksika vatandaşı Rubi Ramirez Martinez kendi rızasıyla Kelime-i Şehad..
Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile yasal düzenlemeyi görüştü
Gündem

Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile yasal düzenlemeyi görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelerek terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal ..
Adana'da korkunç olay
Gündem

Adana'da korkunç olay

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu. 45 yaşında bir şahsa ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna..
Kara para operasyonları sonrası, Peygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!
Medya

Kara para operasyonları sonrası, Peygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!

Son günlerde art arda gelen kara paraya karşı yürütülen operasyonlar ve derinleşen soruşturmalar, sosyal medyada yıllardır devlete, milli ve..
Kahramanmaraş saldırısında yeni gelişme!
Gündem

Kahramanmaraş saldırısında yeni gelişme!

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili saldırganın anne ve babasına dava açıldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23