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Kahve ile sabah aç karnına tüketin şifa kaynağı... Uzman isimden tavsiye: Kanseri önlüyor ve kabızlığı bitiriyor..

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Kahve ile sabah aç karnına tüketin şifa kaynağı... Uzman isimden tavsiye: Kanseri önlüyor ve kabızlığı bitiriyor..

Sabah aç karnına tüketilen kahvenin ve yürümenin artan kanser türlerine karşı nasıl basit bir şifa kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Kahveyi şekersiz tüketmek kabızlık gibi birçok rahatsızlığı önlüyor.

#1
Foto - Kahve ile sabah aç karnına tüketin şifa kaynağı... Uzman isimden tavsiye: Kanseri önlüyor ve kabızlığı bitiriyor..

Doğru fiziksel aktivite ve iyi egzersiz planı yaparak birçok kanserden korunabilirsiniz. Bugün iyi araştırmalar düzenli aktivite yapmanın tüm kanserlerden yüzde 40 oranında korunabileceğimizi bize gösteriyor. Mesela hiç aktivite yapmıyorken artık düzenli yapmaya başladığınızda meme kanseri riskini yüzde 75, kolon kanseri riskini de yüzde 25 kadar azaltabiliyorsunuz. Bu bir mucize aslında. Düşünsenize ülkemizde kadınlarda en sık görülen meme kanserinden sadece yürüyerek korunma şansınız çok yüksek.

#2
Foto - Kahve ile sabah aç karnına tüketin şifa kaynağı... Uzman isimden tavsiye: Kanseri önlüyor ve kabızlığı bitiriyor..

koruyucu mekanizmalar vücudumuzda oluşuyor derseniz yanıtı çok net diyebilirim. Aerobik ve dayanıklılık egzersizlerini düzenli yaptığınızda; östrojen, insüline benzer büyüme faktörü ve insülin düzeyi dengelenerek, kas ve kanser hücresi arası iletişim sağlanıyor. Bu da inflamasyonu azaltarak, bağışıklık sistemini güçlendirerek, kanserli hücreyi detoksifiye ederek, safra asitlerinin metabolizmasını değiştirerek birçok kanser türünden sizi koruyor. EGZERSİZLER, HANGİ KANSERDEN NE KADAR KORUYOR? Haftada en az 300 dakika orta yoğunluklu aerobik egzersizler veya 100 dakika yoğun aerobik aktiviteye ek olarak haftanın iki günü de kas dayanıklılığını artıran aktiviteler planladığınızda aşağıdaki kanser riskini ciddi oranlarda riski azaltabilirsiniz.

#3
Foto - Kahve ile sabah aç karnına tüketin şifa kaynağı... Uzman isimden tavsiye: Kanseri önlüyor ve kabızlığı bitiriyor..

Selahattin Dönmez diyor ki... Peki nasıl bir mekanizma ile egzersiz yapıldığında kanser koruyucu mekanizmalar vücudumuzda oluşuyor derseniz yanıtı çok net diyebilirim. Aerobik ve dayanıklılık egzersizlerini düzenli yaptığınızda; östrojen, insüline benzer büyüme faktörü ve insülin düzeyi dengelenerek, kas ve kanser hücresi arası iletişim sağlanıyor. Bu da inflamasyonu azaltarak, bağışıklık sistemini güçlendirerek, kanserli hücreyi detoksifiye ederek, safra asitlerinin metabolizmasını değiştirerek birçok kanser türünden sizi koruyor. Pankreas kanserini yüzde 54. Safra kesesi kanserini yüzde 15. Meme kanserini yüzde 30-40. Kolon kanserini yüzde 70. Rahim içi kanserini yüzde 30. Akciğer kanseri yüzde 35. Yemek borusu kanserini yüzde 21. Böbrek kanserini yüzde 23. Prostat kanseri yüzde 25. Mide kanseri riskini ise yüzde 19. Kahve içmeniz için bir neden daha var diyebilirim. Hazımsızlık sorunu yaşıyor ve sindirim tembelliğiniz varsa kahve bu sıkıntıların giderilmesinde en yararlı içeceklerden biri olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki nasıl içeceğiz kahveyi? Güne aç karına kahvenize biraz Hindistancevizi yağı ekleyerek başlayın. Böylece bağırsak mikrobiyotasında bifidobakterler dediğimiz bağırsakların hareketlerini arttıran iyi bakterilerin artmasını sağlarsınız. Bağırsağın hareketlerini de arttırır. Ve bağırsak tembelliği de yaşamazsınız. Uzun süre tok kalmak için az sütlü kahve yeterlidir. Aç hissettiğiniz anda çeyrek su bardağı sütle kahvenizi hazırlayın. Kahve sindirim sisteminden tokluk sağlayan kolesistokinin hormonu salgılanmasını da arttırır. Açlığınız ortadan kalkar ve daha uzun süre tok kalırsınız.

#4
Foto - Kahve ile sabah aç karnına tüketin şifa kaynağı... Uzman isimden tavsiye: Kanseri önlüyor ve kabızlığı bitiriyor..

Hazımsızlığınız varsa tarçınlı kahve hazırlayın. 1 su bardağı filtre kahvenize 1 adet rulo tarçın atın 2-3 dakika bekletip için. Tarçınlı kahve sindirim sisteminden salgılanan gastrin üretimini artırır. Hidroklorik asidin fazla salgılanmasını sağlar. Böylece yiyeceklerin daha kolay hazmedilmesini kolaylaştırır. Ayrıca kolesistokinin hem daha çok tok kalmayı uyarır hem de safra üretimini arttırarak sindirim sistemini rahatlatır. Aralarda 1 veya 2 fincan ballı kahve daha rahat dışkılama sağlar ve dışkı volümünü artırır. Büyük bir kupa kahveye 1 tatlı kaşığı bal eklediğinizde bağırsaklardan motilin sekresyonunu aktifleştirir. Bu sayede az yemek yeseniz de daha rahat dışkılamayı sağlarsınız. 1.Asansör ve yürüyen merdiven kullanmamaya özen gösterin. 2. Ofiste masa başında oturarak günü geçirmeyin. 3. Evde aktif olun. 4. Haftada 4 kere en az 75 dakika orta yoğunluklu yürüyüşe ya da 30 dakika tempolu koşuya zaman ayırın. 5 Bu aerobik aktiviteye ek olarak haftada iki kere kendi vücut ağırlığınızda ya da hafif ağırlıklarla antrenman yapmaya özen gösterin. Unutmayın; yüksek düzeyde aktivite seviyeleri daha düşük kanser riski anlamına gelmemektedir. Kanser olan ve kemoterapi tedavisi biten hastaların da aktivite yapması kanserin şiddetini, iyileşmesini olumlu yönde değiştireceğini unutmayın.

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