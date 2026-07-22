Kahve ile sabah aç karnına tüketin şifa kaynağı... Uzman isimden tavsiye: Kanseri önlüyor ve kabızlığı bitiriyor..

koruyucu mekanizmalar vücudumuzda oluşuyor derseniz yanıtı çok net diyebilirim. Aerobik ve dayanıklılık egzersizlerini düzenli yaptığınızda; östrojen, insüline benzer büyüme faktörü ve insülin düzeyi dengelenerek, kas ve kanser hücresi arası iletişim sağlanıyor. Bu da inflamasyonu azaltarak, bağışıklık sistemini güçlendirerek, kanserli hücreyi detoksifiye ederek, safra asitlerinin metabolizmasını değiştirerek birçok kanser türünden sizi koruyor. EGZERSİZLER, HANGİ KANSERDEN NE KADAR KORUYOR? Haftada en az 300 dakika orta yoğunluklu aerobik egzersizler veya 100 dakika yoğun aerobik aktiviteye ek olarak haftanın iki günü de kas dayanıklılığını artıran aktiviteler planladığınızda aşağıdaki kanser riskini ciddi oranlarda riski azaltabilirsiniz.