Kahve ile sabah aç karnına tüketin şifa kaynağı... Uzman isimden tavsiye: Kanseri önlüyor ve kabızlığı bitiriyor..

Selahattin Dönmez diyor ki... Peki nasıl bir mekanizma ile egzersiz yapıldığında kanser koruyucu mekanizmalar vücudumuzda oluşuyor derseniz yanıtı çok net diyebilirim. Aerobik ve dayanıklılık egzersizlerini düzenli yaptığınızda; östrojen, insüline benzer büyüme faktörü ve insülin düzeyi dengelenerek, kas ve kanser hücresi arası iletişim sağlanıyor. Bu da inflamasyonu azaltarak, bağışıklık sistemini güçlendirerek, kanserli hücreyi detoksifiye ederek, safra asitlerinin metabolizmasını değiştirerek birçok kanser türünden sizi koruyor. Pankreas kanserini yüzde 54. Safra kesesi kanserini yüzde 15. Meme kanserini yüzde 30-40. Kolon kanserini yüzde 70. Rahim içi kanserini yüzde 30. Akciğer kanseri yüzde 35. Yemek borusu kanserini yüzde 21. Böbrek kanserini yüzde 23. Prostat kanseri yüzde 25. Mide kanseri riskini ise yüzde 19. Kahve içmeniz için bir neden daha var diyebilirim. Hazımsızlık sorunu yaşıyor ve sindirim tembelliğiniz varsa kahve bu sıkıntıların giderilmesinde en yararlı içeceklerden biri olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki nasıl içeceğiz kahveyi? Güne aç karına kahvenize biraz Hindistancevizi yağı ekleyerek başlayın. Böylece bağırsak mikrobiyotasında bifidobakterler dediğimiz bağırsakların hareketlerini arttıran iyi bakterilerin artmasını sağlarsınız. Bağırsağın hareketlerini de arttırır. Ve bağırsak tembelliği de yaşamazsınız. Uzun süre tok kalmak için az sütlü kahve yeterlidir. Aç hissettiğiniz anda çeyrek su bardağı sütle kahvenizi hazırlayın. Kahve sindirim sisteminden tokluk sağlayan kolesistokinin hormonu salgılanmasını da arttırır. Açlığınız ortadan kalkar ve daha uzun süre tok kalırsınız.