Cildinizi mahvetmeyin: Bilinçsiz kozmetik ürün kullanımı cilt bariyerini gerçekten zayıflatabiliyor

Elmas, son yıllarda sosyal medyada yaygınlaşan çok aşamalı cilt bakım rutinlerinin bilinçsiz uygulanmasının cilt bariyerine zarar verebildiğini belirterek, aynı anda C vitamini, retinol, asit içerikli peeling ürünleri, arındırıcı tonikler ve yoğun temizleyicilerin kullanılmasının cildin toleransını aşabildiğini kaydetti. Bu durumda daha önce rahatlıkla kullanılan ürünlerin bile yanmaya ve batmaya neden olabileceğini vurgulayan Elmas, şu değerlendirmelerde bulundu: "Cilt bakımında gereğinden fazla ürün kullanmak yerine, cildin ihtiyacına uygun ve sade bir bakım rutini oluşturmak daha doğru bir yaklaşımdır. Hassas cilt tek başına bir hastalık olarak değerlendirilmemeli. Hassas cilt daha çok cildin normalde rahatsızlık vermemesi gereken uyaranlara karşı aşırı tepki göstermesi olarak tanımlanabilir. Ancak bazı durumlarda bu şikayetlerin altında atopik dermatit, rozasea, kontakt dermatit veya seboreik dermatit gibi dermatolojik hastalıklar bulunabilir. Uzun süren kızarıklık, kaşıntı, pullanma veya şişlik gibi belirtiler varsa mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirme yapılmalıdır."