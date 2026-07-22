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Spor Evde geçirdiği kazada hayatını kaybetti! Montella’yı kahreden haber
Spor

Evde geçirdiği kazada hayatını kaybetti! Montella’yı kahreden haber

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Evde geçirdiği kazada hayatını kaybetti! Montella’yı kahreden haber

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, evinde geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayımladığı taziye mesajıyla Montella ve ailesine başsağlığı diledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ablası Caterina Montella'nın vefatıyla büyük bir acı yaşadı.

TFF, yaptığı resmi açıklamada Caterina Montella'nın evinde geçirdiği elim bir kazanın ardından tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella’nın ablası Caterina Montella’nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi’nde yerel saatle 16.30’da cenaze töreni düzenlenecektir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Montella’nın vefatı nedeniyle başta A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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