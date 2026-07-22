Kılıçdaroğlu'ndan birlik mesajı! "Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz"

CHP'nin son seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından, gözler mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Habertürk yazarı Mahir Kılıç'ın aktardığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu, kendisine destek veren milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hedefimiz iktidardır"

Toplantıda milletvekillerine önemli mesajlar veren Kılıçdaroğlu'nun, parti içi tartışmaların büyütülmemesini istediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında şu mesajları verdiği aktarıldı:

"Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. Enerjimizi parti içi polemiklere değil, Türkiye'nin sorunlarına ve iktidar alternatifimizi anlatmaya harcayacağız."

"Ayrılanlara yönelik olumsuz açıklama yapılmayacak"

Kılıçdaroğlu'nun, CHP'den ayrılan isimler hakkında kırıcı veya suçlayıcı ifadeler kullanılmaması yönünde de talimat verdiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, milletvekillerine şu uyarıda bulundu:

"Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar bir dönem yol arkadaşımızdı. Hiç kimseyi itham eden, kırıcı bir dil kullanmayacağız. Biz kendi programımızı ve hedeflerimizi anlatacağız."

"Yeni dönemde odak Türkiye'nin sorunları"

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, CHP'nin yeni dönemde parti içi tartışmalar yerine ekonomi, adalet ve vatandaşın gündemine yoğunlaşması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Parti kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun yeni süreçte uzlaştırıcı ve kapsayıcı bir siyaset dili benimsenmesini istediğini, CHP'nin önceliğinin yeniden iktidar hedefi doğrultusunda çalışmak olacağını dile getirdi.