Resmen açıklanacak: Uçaklar peş peşe havalandı ve Beşiktaş'tan dev Salah adımı!
Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde tarihi bir fırsatın eşiğinde!
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Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde tarihi bir fırsatın eşiğinde!
Al-Ittihad’ın Moussa Diaby engeline takılmasıyla Mısırlı yıldızın Suudi Arabistan rotası tıkandı; süreci iyimserlikle yöneten siyah-beyazlı yönetim, dev hamleyi bitirmek için kritik saatleri sayıyor.
Beşiktaş, Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah transferinde tarihi bir fırsat yakaladı.
Siyah-beyazlı yönetim transferin tamamlanması konusunda son derece iyimser ve görüşmelerde kritik aşama geçildi.
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, Salah’ı kadrosuna katmak istiyordu. Ancak kulüp, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby’nin takımdan ayrılmayı reddetmesiyle büyük bir şok yaşadı. Diaby'nin bu kararı, Al-Ittihad'ın Salah hamlesini resmen durdurmasına neden oldu.
Suudi yetkililer Diaby’yi ayrılığa ikna etmeye çalışsa da süre daralıyor. Al-Ittihad masaya dönmeden önce oyuncuyu ikna edemezse, Beşiktaş transferde tek ve en güçlü aday konumunda kalacak. Al-Ittihad’ın Diaby krizini çözememesi Beşiktaş’ın elini güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Mısırlı süper starı kadrosuna katmak için an meselesi olan resmi imzaları bekliyor.
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