  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmen açıklanacak: Uçaklar peş peşe havalandı ve Beşiktaş'tan dev Salah adımı! Epstein'in 'model avcısı' evinde ölü bulundu: Fuhuş ağı tarafından susturuldu mu? Alevler köye dayandı, 5 bin dekarlık alan küle döndü! Jandarmadan hayat kurtaran müthiş operasyon! Okul canisi katliamı satır satır yazmış: 'Zamanım kalırsa oraya da gideceğim' Ülkede çalan alarm zilleri sonrası kurtarıcı olacak? Guardiola milli takım yolunda YKS’de sıfır çeken öğrenci sayısı belli oldu Türk gemisinin bölgeye demirlemesi sonrası ülkede alarm zilleri çaldı: Savaş uçakları peş peşe havalandı Sivas’ta 13 vakanın tedavisi sürüyor Keneden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi Dünya bu Türk lezzetinin peşinde! Almak içi sıraya girdiler! Etkileyici manzaralar oluştu! Eber Gölü'nde görsel şölen
Spor
6
Yeniakit Publisher
Resmen açıklanacak: Uçaklar peş peşe havalandı ve Beşiktaş'tan dev Salah adımı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resmen açıklanacak: Uçaklar peş peşe havalandı ve Beşiktaş'tan dev Salah adımı!

Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde tarihi bir fırsatın eşiğinde!

#1
Foto - Resmen açıklanacak: Uçaklar peş peşe havalandı ve Beşiktaş'tan dev Salah adımı!

Al-Ittihad’ın Moussa Diaby engeline takılmasıyla Mısırlı yıldızın Suudi Arabistan rotası tıkandı; süreci iyimserlikle yöneten siyah-beyazlı yönetim, dev hamleyi bitirmek için kritik saatleri sayıyor.

#2
Foto - Resmen açıklanacak: Uçaklar peş peşe havalandı ve Beşiktaş'tan dev Salah adımı!

Beşiktaş, Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah transferinde tarihi bir fırsat yakaladı.

#3
Foto - Resmen açıklanacak: Uçaklar peş peşe havalandı ve Beşiktaş'tan dev Salah adımı!

Siyah-beyazlı yönetim transferin tamamlanması konusunda son derece iyimser ve görüşmelerde kritik aşama geçildi.

#4
Foto - Resmen açıklanacak: Uçaklar peş peşe havalandı ve Beşiktaş'tan dev Salah adımı!

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, Salah’ı kadrosuna katmak istiyordu. Ancak kulüp, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby’nin takımdan ayrılmayı reddetmesiyle büyük bir şok yaşadı. Diaby'nin bu kararı, Al-Ittihad'ın Salah hamlesini resmen durdurmasına neden oldu.

#5
Foto - Resmen açıklanacak: Uçaklar peş peşe havalandı ve Beşiktaş'tan dev Salah adımı!

Suudi yetkililer Diaby’yi ayrılığa ikna etmeye çalışsa da süre daralıyor. Al-Ittihad masaya dönmeden önce oyuncuyu ikna edemezse, Beşiktaş transferde tek ve en güçlü aday konumunda kalacak. Al-Ittihad’ın Diaby krizini çözememesi Beşiktaş’ın elini güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Mısırlı süper starı kadrosuna katmak için an meselesi olan resmi imzaları bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüman oldu! Adını değiştirdi
Yerel

Müslüman oldu! Adını değiştirdi

Kütahya İl Müftülüğü'nde düzenlenen sıra dışı bir ihtida merasiminde, Meksika vatandaşı Rubi Ramirez Martinez kendi rızasıyla Kelime-i Şehad..
Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı
Gündem

Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı

Akit Gazetesi'nin 20 Temmuz'da 'Tesettür etkileşim saldırısı altında' başlığıyla verdiği ve son dönemde sosyal medyada paylaşımlarıyla Allah..
Tatilciler fahiş fiyatlara isyan etti Alaçatı'da soygun var!
Sosyal Medya

Tatilciler fahiş fiyatlara isyan etti Alaçatı'da soygun var!

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoyla tatil beldesindeki akılalmaz fiyat politikasını ve taksi soygununu ifşa eden bir tatilci,..
Adana'da korkunç olay
Gündem

Adana'da korkunç olay

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu. 45 yaşında bir şahsa ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna..
Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!
Gündem

Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!

Küresel sömürge çetesinin elebaşısı ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bebek, kadın demeden on binlerce mazlumu katleden savaş suçlusu İsrai..
Tijen Mergen’den rezil paylaşım! Müslüman aileleri hedef alan sözlere tepki yağıyor
Gündem

Tijen Mergen’den rezil paylaşım! Müslüman aileleri hedef alan sözlere tepki yağıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. Mezuniyet Töreni'nin ardından mezunlardan iş insanı Tijen Mergen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23